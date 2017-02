Výroba jakéhokoliv šperku začíná tím, že designér dodá zlatníkům už nakreslenou představu. „Na papíře člověk vidí, jak by měl šperk vypadat, ale až zlatník mu dodá skutečnou tvář a skutečného ducha. On musí vymyslet, jak ho technologicky zvěční, jaké materiály použije a jakým stylem by ho měl vyrobit,“ vysvětlil Novinkám vedoucí výroby ALO diamonds Ivo Weber.

Technologií výroby je několik - od nejstaršího způsobu zpracování a tvarování kovu do finální podoby šperku nebo modelaci vosku do tvaru daného šperku, který se pak vymodeluje do kovu.

Nejmodernější technologií je navrhování šperků přímo v počítači. „Ten se pak v 3D tiskárně převede opět do voskového modelu. Z toho se vytvoří zlatý šperk, který se celý ručně opracuje, a finálně do něho zlatníci ručně vloží diamanty. Jen výroba šperku jako takového trvá několik dní, než se dostane do rukou specialistovi neboli faserovi, který do kovu ručně vloží kameny,“ vysvětluje Weber.

Video

Jak se zasazují kameny do šperku

Jakmile má faser k dispozici hotový šperk, už je na něm, jak kameny zasadí. „Pomocí různě velikých ocelových fréz vytvoří otvory, do kterých vybrousí tzv. lůžka, do nich pak mechanicky zasazuje diamanty, přírodní kameny,“ říká Weber s tím, že faserova práce musí být skutečně precizní, aby kámen nepoškodil.

Musí být velmi zručný a šikovný, když totiž zasazuje diamant v hodnotě deseti miliónů, nesmí udělat chybu. Diamant je sice nejtvrdší nerost na světě, ale zároveň je i velmi štěpný. „Kdyby to lůžko vybrousil špatně a ten kámen by tam nepasoval a on by se ho tam snažil mechanicky zatlačit, tak by ho poškodil a to se u takových kamenů nesmí stát.“