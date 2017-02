Mašínová (83) s dalšími členy rodiny se soudí o statek v Lošanech na Kolínsku, který po válce zabrali komunisté. Právník Státního pozemkového úřadu Adam Rakovský v pondělí přednesl návrh na mimosoudní vypořádání.

V něm nabídl, že nemovitosti v hodnotě přes devět miliónů se rozdělí mezi rodinu Mašínových a stát. Rodině by zůstal statek a některé polnosti za 2,4 miliónu, státu by zůstaly nemovitosti za 7,1 miliónu. Tyto nemovitosti nabídl stát Mašínové k odkupu právě za odhadní cenu 7,1 miliónu.

„Je to nehorázné“

„To je pro nás naprosto nemyslitelné, aby se nemovitosti dělily. Stát sebral všechno, tak by se mělo všechno vrátit,“ namítla Mašínová.

Podle právního zástupce Mašínové a její rodiny Milana Janouška je nehorázné, aby si stát nechal hodnotnější pozemky a rodině vrátil zchátralý statek. „Ústavní soud řekl, že by rodina měla převzít všechno,“ dodal zástupce Janoušek.

Bojuje už 27 let

O vrácení historického majetku rodiny, jež v Lošanech hospodařila po několik generací asi 400 let, bojuje Mašínová už

27 let a státní úřady si na vše nechávají víc než dost času. „Chápu rozhořčení rodiny, průtahy lze podle zákona kompenzovat,“ uvedl právník pozemkového úřadu Rakovský.

V rodném domě Josefa Mašína, jehož pronásledovalo gestapo a nacisté ho také nakonec v roce 1942 popravili, chce Mašínová vytvořit památník svého otce.

Kolínský soud by měl příští týden vynést rozsudek o tom, zda otec Mašínové Josef převedl majetek v Lošanech na své děti pod tlakem nacistů. Pokud se tak stane, mělo by podle Janouška následovat dědické řízení a nemovitosti by měly být přepsány na Mašínovou a její příbuzné. To však může trvat další měsíce či roky, pokud se bude státní pozemkový úřad dál odvolávat a jednání protahovat.