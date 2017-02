Už dříve kabinet schválil povinnou maturitu z matematiky pro gymnázia a lycea. Ta ji budou mít o rok dříve.

„Střední odborné školy budou mít povinnou maturitu z matematiky od školního roku 2021/2022. Je to pouhopouhý jeden rok po gymnáziích a lyceích, myslím, že takhle je to fér,“ řekla novinářům Valachová.

Vláda schválila návrh na zavedení povinné maturity z matematiky na další obory středních škol, a to ve variantě od r.2021/2022. — Kateřina Valachova (@katavalachova) 20. února 2017

Povinnou maturitu z matematiky nebudou muset mít umělecké obory, zdravotnické obory a obory sociálních služeb. „Odpovídá to debatám, které se vedou roky,“ podotkla Valachová.

Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka se snažil, aby výjimku dostaly také zemědělské školy. Jeho návrh ale o jeden hlas neprošel.

Bohužel dnes vláda rozhodla o jeden hlas o povinné maturitě z matematiky, tento návrh není domyšlen a je špatný. — Marian Jurečka (@MJureka) 20. února 2017

„Nutí maturovat studenty z matematiky na stejné úrovni jako studenty gymnázia, byť nemají stejný počet hodin. Nepochopitelně však byly vyřazeny obory zdravotické, sociální a umělecké. Dokonce budou mít povinnou maturitu z matematiky takové obory jako fotograf, masér sportovní a rekondiční či vlasová kosmetika,” komentoval Jurečka.

Valachová s ním však nesouhlasí. „Nedávalo by to smysl. Představte si, že agropodnikání jako zemědělský obor by matematiku neměl a ekonomika jako ekonomický obor by matematiku měl. Proč jednou tak a jednou onak?“ argumentovala ministryně.

Jelikož se jedná o nařízení vlády, parlament rozhodnutí kabinetu nebude posuzovat.