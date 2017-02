Co říkáte na to, jak se mezi sebou hádají premiér Bohuslav Sobotka a ministr financí Babiš? Člověk by ani neřekl, že sedí spolu v jedné vládě.

Dlouho jsem chválil tento kabinet, že rozpory neřeší přes média, ale na koaliční radě. Bohužel po policejní reformě a krajských volbách se atmosféra zhoršila. Mezi těmi dvěma dochází k ostrým, někdy až osobním střetům. Sobotka i Babiš by si víc měli vážit toho, že mohou potřetí v dějinách ČR dovládnout celé období.

Kvůli hádkám komunisté navrhli rozpustit Sněmovnu a udělat volby v červnu místo v říjnu. Mělo by to smysl? Také Babiš to dřív navrhoval, protože budoucí vláda, která vznikne na podzim, se bude muset řídit rozpočtem minulého kabinetu.

Komunisté mají v základních politických otázkách střízlivé návrhy, ale tomuto jsem moc nerozuměl. Chápu, že příliš osobní spor Sobotky s Babišem mohl Vojtěchu Filipovi vadit, ale volby konané o půl roku dřív by mnoho nevyřešily.

A pokud jde o rozpočet, tak jde o zvládnutelný problém, ostatně vyrovnala se s tím i Sobotkova vláda.

Je vládnout celé funkční období tak důležité?

Uvážím-li, jak se rozpadla Topolánkova vláda, jak fungovala Nečasova vláda, tak vydržet vládnout celé volební období je určitě pozitivní. Je to doklad politické stability.

Babiš říká, že pokud by vyhrál volby, nemusel by sestavovat kabinet, když se ostatní strany spojí proti ANO. Dovedete si to představit?

Už na začátku volebního období se objevily návrhy, že by bylo nejlépe, kdyby se sněmovní strany spojily a udělaly vládu bez ANO, a už tehdy se mi to jevilo jako neuvážené. Babiš s tou myšlenkou vědomě operuje, aby se vymezil proti

ostatním.

Obecně ale vůle stran vládnout a být u moci převáží nad námitkami proti vládnutí s Babišem. Nemyslím si, že by existovalo reálné nebezpečí, že by po volbách nevznikla vláda. Pokud po volbách bude Babiš v čele nejsilnější parlamentní strany, pak zřejmě normálně vznikne koaliční většinová vláda s ANO a jednou či dvěma dalšími stranami.

ANO někteří vyčítali, že je nesystémové a ohrožuje demokracii. Projevilo se to?

Rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2009 zrušit předčasné volby jsem kritizoval mnohokrát. Na volbách byla tehdy shoda všech sněmovních stran. Kdyby se tak stalo, tak by nevznikla tak nenávistná kampaň proti soc. dem. a Jiřímu Paroubkovi, výrazně by vyhrála ČSSD a do Sněmovny by se nedostaly takové strany jako Věci veřejné.

Docházelo k jevům, které neměly s fungováním parlamentní demokracie nic společného. V nemalé části společnosti nastalo rozladění a vzniklo hnutí ANO, které nemohu považovat za zcela nedemokratické, protože šlo o reakci nemalé části nespokojených občanů na fungování parlamentní demokracie.

Nakolik vládní angažmá ANO posílilo či oslabilo, teprve uvidíme v říjnu. Je ale pravda, že poslanecký klub ANO nedělá nic, co je v zásadním rozporu s principy parlamentní demokracie.

Sobotkově vládě jste v našem minulém rozhovoru vytkl, že nestihne přijmout ústavní zákon o obecném referendu. Co si myslíte o námitkách, že referenda mohou být dost nevyzpytatelná jako v případě brexitu?

Je pravda, že zkušenosti s brexitem doporučení týkající se referenda relativizují.

Přesto si ale myslím, že obecné referendum by mělo být součástí našeho uspořádání. Tak, jak jej upravuje naše ústava, je dosti zvláštní, protože se pro každé referendum předpokládá vytvoření zvláštního ústavního zákona. Nemůžeme nechávat důležité ústavní otázky bez odpovědi.

Potíž je ale v tom, že žádná strana kromě okamurovců tomu zásadní význam nepřikládá. A totéž platí i pro občany, kteří také nevyvíjejí nějaký tlak. Takže obecná úprava referenda asi v tomto volebním období přijata nebude.

Okamurova SPO usiluje obecně o víc přímé demokracie, mluví o přímé volbě starostů či hejtmanů, ale i o odvolatelnosti politiků. Co si o tom myslíte?

Jsme dnes ve zvláštní situaci, kdy dosavadní pluralitní demokracie je v jisté krizi, řada institutů je zpochybňována, ale zatím podle mě zavádění prvků přímé demokracie nemá převažující podporu.

S přímou volbou starostů a hejtmanů jsou ve světě různé zkušenosti, je to dáno i tradicí. Ostatně Miloš Zeman byl zprvu také proti přímé volbě, pak změnil názor. Nelze říct, co je více či méně demokratické.

Pokud jde o odvolávání politiků, tak to je sporné. Ve zvláštních případech to nelze vyloučit, ale zásadním kritériem tu musejí být volby a kdo v nich jak obstojí.