„První týden předpovědi (od 20. února do 26. února) očekáváme teplotně nadprůměrný, druhý týden (od 27.února do 5. března) pak slabě nadprůměrný,” uvedli meteorologové.

Teploty by se mohly v pracovních dnech šplhat až k 11 stupňům Celsia.

Další dva týdny by se měly teploty pohybovat na průměrných hodnotách pro toto období. ČHMÚ však nevylučuje, že přechodně může přijít i citelnější ochlazení.

Nejvíce srážek by mělo spadnout v příštím týdnu. Převládat bude oblačno s deštěm či přeháňkami. Ve vyšších polohách se bude jednat o sněžení či srážky smíšené.

Zbývající část sledovaného období by měla přinést spíše průměrné až mírně podprůměrné úhrny srážek.

Interval průměrných teplot se v období od 20. února do 19. března pohybuje od -0,3 do 3,7 stupně Celsia, srážkové úhrny kolísají od 28 do 46 milimetrů.