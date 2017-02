Poslední dobou si s premiérem Sobotkou nic nedarujete. Jsou příkopy mezi vámi už tak hluboké, že byste s ním v příští vládě neseděl?

Je pravda, že si to nyní těžko umím představit, když do mě od krajských voleb stále kope a sprostě o mně na veřejnosti mluví. Tím neříkám, že sám nemluvím jadrně, ale je to v kolektivu lidí, kteří jsou na to zvyklí.

Takže mám problém s tím, jak se mnou pan Sobotka komunikuje a posílá vzkazy přes média. Je to nepříjemné, nejsem na takové jednání zvyklý a samozřejmě ta důvěra je narušena.

Sobotka už přebral roli Kalouska. Oba se rozhodli mě vymazat z politické mapy

Hlavně bych chtěl být ve vládě, kterou bude její předseda skutečně řídit, a ne jen formálně, nebude politikařit, bude měřit všem stejným metrem a bude premiérem všech ministrů, ne jen těch z ČSSD. Sám jsem nejpřísnější na vlastní ministry a snažím se jít příkladem. Vláda nesmí nechávat problémy vyhnít, ale musí je řešit, mít tah na branku a ministři se musejí mezi sebou bavit.

Takže v další vládě s ČSSD už ne?

Především si musíme počkat na volby, do té doby nemá smysl se bavit o vládě. Rozhodnutí bych opravdu nechal na voličích. Mně jde o spolupráci se slušnými lidmi, se kterými mohu zajít na pivo a skutečně řešit konkrétní problémy.

Ale Bohuslav Sobotka to asi není, že?

Chápu, že pan Sobotka má teď nové poradce z USA a ti ho učí mluvit sprostě a útočit na mě, kde může. Dnes už vlastně přebral roli pana Kalouska. Oba se společně rozhodli mě vymazat z politické mapy.

Počítáte s tím, že ve volbách ANO vyhraje?

Spíš počítám s tím, že se vymyslí další aféra. Už tu byla StB, biopaliva, střet zájmů, dluhopisy… Teď jsem slyšel, že se na mě připravuje další diskriminační kampaň ve stylu Rusko, a určitě se objeví před volbami nějaká Kubiceho zpráva.

Nechci si fandit, ale myslím si, že ČR čeká rozhodování o dalším směřování. Pokud v té vládě nebudu, tak to bude pokračovat v rytmu tradičních politických stran. Je to nerovný souboj, protože kromě těchto partají proti nám stojí některá média jako Česká televize, která je pod vlivem soc. dem. a PR agentury Bison & Rose.

Pod jakým vlivem píáristů? Má kontrakt na propagaci pořadů ČT.

ČT je veřejnoprávní médium, které od občanů na poplatcích dostává každý rok 5,2 miliardy a není schopna se propagovat sama? Dovedete si představit, že by firma spadající pod Agrofert měla s ČT nějakou smlouvu? Navíc majitel té agentury, která pracuje pro ČSSD, je poradcem ministra vnitra Chovance.

Mě ale zajímá, pokud by ANO volby vyhrálo, koho by vzalo do koalice? Těžko asi budete mít sami většinu. Myslíte si, že třeba ODS byla už dost dlouho mimo vládu?

Vždyť v příští vládě vůbec nemusím být, může to dopadnout jako loni v Královéhradeckém kraji. Tam se dvě hodiny po oznámení výsledků krajských voleb proti nám domluvila sedmikoalice tradičních politických stran. Ony totiž kvůli ministerským postům udělají cokoli.

Tradiční strany hlasují společně proti vyššímu zdanění hazardu, kvůli neústavnímu lex Babiš a jsou ochotny se spojit s kýmkoli, jako Kalousek s komunisty a teď i Sobotka. Když mu teče do bot, tak mu KSČM nevadí, hlavně aby byl premiérem.

Já bych s komunisty ve vládě určitě nebyl, protože máme úplně odlišné programové cíle a jinou ideologii. Tradiční strany spojuje stejný program – prachy a moc a teď Antibabiš.

Pojďme ke korunovým dluhopisům. Je sice fajn, že 52 miliónů, co byste ušetřil, kdyby podléhaly dani, dáte na charitu, zároveň je ale chcete od ledna 2018 zdanit. Proč by na to mělo doplácet 73 tisíc lidí, kteří si koupili státní dluhopisy?

To se ohromně mýlíte. Vůbec nechci danit občany a jejich státní korunové dluhopisy. Chci jen zdanit Babiše, tedy podnikatele, kteří si nakoupili dluhopisy svých firem. Nechci, aby to dopadlo na lidi, a můj pozměňovací návrh to odliší. A samozřejmě očekávám, že mě ostatní podpoří.

Celá ta situace kolem dluhopisů Agrofertu je jedna velká pseudoaféra. V září 2011 Kalousek jako ministr financí plně legitimizoval faktické nedanění úroků ze všech korunových dluhopisů, tedy nejen státních, ale i firemních a dalších. Pak zjistil, že dobře neodhadl trh, protože se spustila lavina emisí korunových dluhopisů.

Nechci danit státní korunové dluhopisy, ale lidi, kteří si nakoupili dluhopisy svých firem

A protože si uvědomil, že to není dobře, tak to měnil v březnu 2012, jenže s účinností až od ledna 2013. Proč Kalousek nedal návrh, aby se začaly ty dluhopisy danit už v červnu? A proč to nenavrhl Sobotka, který to teď tak hlasitě kritizuje? Kdyby to někdo z nich udělal, tak mohl danit jak Agrofert, tak Česká televize. Místo toho se Sobotka hlasování zdržel.

Sobotka chce vědět, zda by korunové dluhopisy Agrofertu měla prověřit Finanční správa. Měla by se zaměřit na soukromé firmy?

Za prvé do 3. března chci zveřejnit audity, které mají potvrdit, že jsem měl čisté příjmy ve výši 2,531 miliard a že jsem měl dost peněz na nákup dluhopisů a že vše proběhlo, jak mělo.

Tím to budete považovat za uzavřené?

A co bych ještě měl dělat? Chcete jít na exkurzi ke mně do ložnice? Nechť stejně zveřejní svůj majetek, své příjmy a odvody na daních od roku 1993 také pan Sobotka, pan Kalousek a pan Chovanec. Já jsem jako fyzická osoba na daních zaplatil 337 miliónů, dozvíme se někdy, kolik zaplatili oni?

Ale zpět k prověřování dluhopisů. Za druhé se jimi Finanční správa zabývala už před šesti lety a tehdy uvedla, že je nelze hodnotit jako něco nezákonného.

A za třetí Finanční správu neúkoluji, ale nemám problém s tím, aby se podívala na výši úroků či na jednotlivé transakce. Proč ne, jen ty dluhopisy už odkývala v době, kdy je legalizoval Kalousek. Každopádně to, co dělá Sobotka, poškozuje vládu.

Že se dovolí ptát po vašich financích?

Ne, že vede permanentní kampaň proti mně kvůli věcem, kdy jsem nebyl v politice. Nemám žádnou aféru, naopak jako ministr financí mám jasné výsledky. To pan Sobotka má ze svého působení v politice máslo na hlavě. Nejenom jak si pořizoval sedmimiliónový byt, ale jak v roli ministra financí zadlužil stát o 400 miliard během ekonomického růstu a prodal Bakalovi státní podíl v OKD pod cenou.

Sobotka se hájí tím, že ho prodal za víc, než byl původní odhad.

Tomu snad nevěříte ani vy. Stát chtěl nejdřív 46procentní podíl prodat za zhruba dvě miliardy, pak Úřad na ochranu hospodářské soutěže řekl, že to je málo, a tak ho ministerstvo financí prodalo Karbon Investu za 4,1 miliardy.

O dva roky později posudek Ernst & Young ocenil jmění zanikajícího OKD, když se ho Bakala chystal vytunelovat, na 52,338 miliardy. Jenom bytový fond byl tehdy oceněn na šest miliard. Proč? Sorry jako.