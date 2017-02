Poprvé se v roce 1999 ještě ve zdevastované budově konala akce s názvem Díra nedíra. Po rekonstrukci se dveře otevřely v roce 2012. Aby se majitelům náklady rekonstrukce vrátily, pronajímají vilu firmám nebo soukromým subjektům. „Lidé o tuto architekturu mají zájem. Věčně tady zvoní na nájemníky, zda se mohou jít podívat dovnitř, tak jsme se rozhodli, že než bude dům znovu obydlený, zpřístupníme ho,“ vysvětlil Novinkám pravnuk právníka Josefa Winternitze David Cysař.

Současnost vs. historie

V prostorách třípatrové vily s výhledem na Prahu je kromě původních artefaktů k vidění i výstava dvaadvaceti umělců. „Jsou zde obrazy, sochy, malby. Z historie jsou zde třeba pradědečkovy hodinky, řetízek, brýle nebo fotografie a dokumenty mapující celou historii,“ řekl Cysař s tím, že v horním patře vytvořil právě i historický koutek plný rodinných fotografií, korespondence s architektem Loosem a Lhotou, žádosti o navrácení majetku po návratu z koncentračního tábora či původní plány vily, která se začala stavět v roce 1931 a o rok později se do ní mohla rodina nastěhovat. Bydlela tam necelých deset let. „V roce 1941 z důvodu rasové persekuce vystěhovalecký fond vilu zabral, prodal to městu Praze a ještě za války zde město Praha zřídla mateřskou školku, která zde byla až do devadesátých let,“ vypráví Cysař s tím, že rodina vilu získala v restituci až v roce 1997.

Ve vile se nacházejí i osobní věci v koncentračním táboře zesnulého Josefa Winternitze.

FOTO: Novinky

Dvě patra pro služebnictvo

Prohlídka začíná v hlavním sále, což byly prostory, kde se rodina nejvíce sdružovala. V prvním patře se nacházejí prostory, kde rodina spala. Je zde jedna ložnice a dva dětské pokojíčky a jídelna. „Ty pokoje jsou malé, ale funkční. Stačilo to, chodilo se tam jen spát a jíst, žilo se tady dole,“ směje se Cysař. V posledním patře, kde se nachází momentálně historický koutek, sloužil kuchařce a vychovatelce. Ve sklepních prostorách je ještě jeden byt pro zahradníka a správce. Najdeme tam i sklep a prádelnu, kde je umístěn původní historický kotel na prádlo.

Návštěva nic nestojí

Výstava je otevřena od 17. do 23. února. Otevřeno je od dvanácti do šesti hodin a vstup je zdarma. Návštěvníci mohou kromě zakoupení některého z děl podpořit i centrum Locika, které pomáhá dětem z rodin s domácím násilím. „Myslím si, že charita k této stavbě a hlavně i té době patří. Rádi bychom na pomoc potřebným navázali,“ řekl Cysař.