Včera jste tvrdil, že kromě lidí si nebudou moct vyjednat individuální tarify ani firmy. Ale ve vašem návrhu se mluví o spotřebitelích a o firmách vůbec. Co tedy navrhujete?

To nebylo úplně přesné vyjádření. Bude se to týkat spotřebitelů, případně firem, pouze pokud to přepouštějí svým zaměstnancům.

Takže velké firmy si budou moct dál domluvit speciální nabídky.

Ano, protože tam to naráží na hospodářskou soutěž.

Nízké ceny potřebují všichni, a ne jen malé procento, které si to vyjedná Jan Mládek (ČSSD), ministr průmyslu

Neberete českým zákazníkům poslední možnost, jak si mohli alespoň nějak dohodnout lepší podmínky u operátorů? Řada uživatelů se nebojí vyjednávat.

Toto je snaha o transparentnost, aby všichni věděli, v čem se mohou pohybovat. Snaha pomoct zákazníkům, kteří nejsou schopni vyjednávat. Nízké ceny potřebují všichni, a ne jen malé procento, které si to vyjedná. Pro babičky a další lidi, kteří nejsou schopni vyjednávat, řekněme s asertivními prodejci, tak aby i oni měli nižší ceny.

Myslíte si, že babičky hodně používají mobilní data?

Podívejte se, myslím, že už používají, a pokud ne, tak během několika let budou. Ten nárůst používání mobilních dat je obrovský. Velká diskuse je o tomto celém tématu přece proto, že je velký nárůst používání mobilních dat.

Proti návrhu se staví většina politiků, ať už z opozice, nebo koalice. Nemůže to shodit celou novelu? Opozice už avizovala, že zřejmě bude vetovat projednávání ve zrychleném čtení, jak chtěl premiér.

Předpokládám, že to vláda vyřeší, až o tom bude jednat. Musí se také shodnout, že chce jít tzv. devadesátkou (schválení normy už v prvním čtení podle paragrafu 90 v jednacím řádu – pozn. red.). Potom to pošleme do parlamentu. Pokud si na sebe opoziční kluby vezmou tu odpovědnost, že se neodhlasuje nic, tak to bude jejich zodpovědnost.

Nedáváte jim záminku? Kdyby tam tenhle sporný paragraf nebyl, tak by to třeba opozice podpořila.

To zváží na svém jednání vláda.