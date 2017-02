Hejtman také informoval, že zvažuje trestní oznámení pro pomluvu na svého stranického kolegu a radního Ladislava Oklešťka (ANO), který o něm měl prohlásit, že má problémy s alkoholem. Stejnou informaci o Koštovi šířil i sám šéf ANO Andrej Babiš.

Oklešťka hejtman považuje za iniciátora celé kauzy týkající se výzvy hnutí ANO k jeho rezignaci.

„Tu nepodám, neboť zastupitelé se chovají jinak než mí kolegové v radě, a já věřím, že budou hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Také to nechci těm, co moji hlavu požadují, usnadňovat,“ prohlásil Košta.

Košta: Náměstci jednali pod nátlakem



Zároveň poukázal na skutečnost, že náměstci s jeho kritikou přišli v den, kdy byl s ostatními hejtmany přijat prezidentem republiky. „Všichni věděli, že 14. února budu, tak jako všichni hejtmani přijat na Hradě u prezidenta. Do té doby ani jeden z náměstků nepřišel za mnou, aby se mnou cokoliv projednal, aby mi oznámil aspoň tento fakt,“ zdůraznil hejtman s tím, že zmíněné prohlášení nevymysleli jeho náměstci, ale bylo jim předloženo Oklešťkem a podepsali ho pod nátlakem.

„Řekl mi to spolehlivý zdroj. Prozradit ho však nemohu,” uvedl Košta. „Opravdu to je dílo člověka, o kterém jsem už několikrát prohlásil, že je vyloženě intelektuálně plachý. Já pro to nemám jiný slušný výraz,“ konstatoval Košta.

Olomoucký hejtman Oto Košta

FOTO: Právo

Zastupitelský klub ANO Koštu vyzval k rezignaci 5. února. Náměstci to v úterý zdůvodnili naprostou neochotou hejtmana cokoliv změnit na organizační struktuře krajského úřadu.

„Právě tato změna přitom měla být zásadní součástí programového prohlášení krajské koalice, protože ji ve svých volebních programech měly koaliční a také některé opoziční strany. Současná organizační struktura se totiž výrazně proměnila v režii bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila, který si – zjednodušeně řečeno – přebral do hejtmanských pravomocí všechny významné agendy, jež byly dříve v kompetenci náměstků, čímž kumuloval moc pouze na sebe. Pan Košta jakékoliv diskuze na téma reorganizace úřadu odmítal. V podstatě od okamžiku zvolení hejtmanem s námi přestal komunikovat, spolupracovat a respektovat naše návrhy a podněty,“ stojí mimo jiné v prohlášení tří hejtmanových náměstků.

Spor o kompetence i smlouvu s exhejtmanem



Košta tuto kritiku odmítl. „Jsem zděšený tímto veřejným vyjádřením někoho, kdo vůbec nesmí a ani nemá ze zákona pravomoc zasahovat do organizační struktury úřadu. Tu a taktéž personální záležitosti má výhradně a jedině v kompetenci ředitel úřadu. Já osobně jsem si po nástupu na úřad zavolal ředitelku krajského úřadu a mimo jiné jsme projednali všechny záležitosti organizační struktury. Případné změny, které nastaly v průběhu několika let, se mi zdály smysluplné. Upozornil jsem paní ředitelku, že ji budou kontaktovat náměstci k seznámení se s tímto a budou vyžadovat vysvětlení,“ reagoval Košta.

Náměstci mu také vyčítají, že jim dosud nepředal jejich agendy, a to především oblasti dopravy, financí a investic, které jsou pro kraj zásadní, ač si k tomuto účelu najal exhejtmana Rozbořila, který měl tyto oblasti na starosti.

Bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD)

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Ani tyto argumenty Košta nebere. „Co se týče předávání agendy a neustálého zpochybňování vztahu mě a bývalého hejtmana, tak dohoda je podepsána mnou a jím, tudíž logicky předával agendu mně. Chtěl jsem znát historii řešení zásadních témat kraje, abych si je mohl poté s náměstky, případně vedoucími odborů vyhodnotit a udělat si vlastní názor. Standardně se to děje na všech manažerských pozicích,“ uvedl k tomu Košta, podle kterého stejnou smlouvu mohli s Rozbořilem uzavřít i jeho náměstci, ale této možnosti nevyužili.