„Dokud budu dýchat a dokud budou Realisté mou stranou - a doufám, že to bude do konce mých dní - tak se postarám o to, aby strana ideu 'moudrost je uprostřed společnosti, ne na její špičce' prosazovala,“ řekl Robejšek před plnou aulou na Václavském náměstí, kam si ho přišlo poslechnout kolem dvou stovek lidí.

Robejšek chce nyní objet republiku a představit své cíle. Po Praze míří do Ostravy a Brna.

„Byly nám přidělovány různé nálepky, rusofilové, rasisté, strana miliardářů. Musím říci, že v našich řadách žádný miliardář není, na rozdíl od jiných,“ podotkl Robejšek.

Realisty nicméně sponzoruje miliardář a spolumajitel Penty Marek Dospiva.

Rovná daň 15 procent



K založení projektu jej prý vedla vyprázdněnost politického spektra a slabost pravicových stran TOP 09 a ODS. Strany vládní koalice považuje za levicové, neboť plní levicový program.

Právě proto se Robejšek domnívá, že Realisté mohou získat až dvacet procent voličů. „Každý si musí dát ambiciózní cíl. Je to velmi ambiciózní cíl a jsme si toho vědomi. My chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku, dvacet procent je velmi dobrý výsledek a když se nám podaří mu přiblížit, tak budeme spokojeni,“ uvedl.

Na rozdíl od zavedených stran jsou podle Robejška Realisté schopni předvídat, analyzovat a řešit problémy. Jedním z nejdůležitějších cílů je pro stranu zavedení rovné patnáctiprocentní daně pro zaměstnance, živnostníky, podnikatele i korporace, kterou považují za rozumné řešení. V současnosti platí fyzické osoby daň z příjmu ve výši 15 procent, právnické osoby jsou zdaněny 19 procenty.

Vládnout nemusíme

Partaj se však prý nebude snažit po volbách vládnout za každou cenu. „Nechceme za každou cenu spoluvládnout, ale nezklamat naše voliče. My máme cíl 15 procent rovná daň a uděláme vše pro to, abychom získali podporu pro prosazení. K tomu vedou různé cesty,“ podotkl Robejšek.

„My netoužíme po moci pro moc. My toužíme po moci pro to, abychom uskutečňovali národní zájmy této země,“ dodal.

Mentor místo předsedy



Realisté mají podle Robejška oproti jiným politickým stranám a hnutím jiný systém řízení. Robejšek stojí v čele strany jako mentor, nikoliv předseda. Ve vedení má partaj dva tajemníky Michala Moroze a Jiřího Hynka. Nejvyšším orgánem strany je sbor zakladatelů – nyní je jich dvanáct, maximálně jich může být dvacet.

Partaj ještě nemá zcela hotový volební program, v průběhu ledna na něm začaly pracovat programové skupiny. Hotov by měl být do konce března a v dubnu bude představen na tiskové konferenci.

„V květnu budou představeny špičky kandidátek do Poslanecké sněmovny,“ informoval Moroz. V únoru bude probíhat přijímání nových členů, nyní strana prý eviduje kolem dvou tisíc žádostí o členství.

Sponzorům se nebrání

Robejšek se nebrání, aby strana měla vedle Dospivy více sponzorů. Odmítá však, že by jim posléze v politice poskytoval protislužby.

„Chceme co nejvíce malých i velkých sponzorů. Pokud jde o obavy z toho, že budeme spojováni, nebo podezříváni, těm se nevyhneme,“ míní Robejšek.

Podle Moroze se však budou i tak muset Realisté v kampani uskromnit. Vsadí proto hlavně na sociální sítě, kde může strana šířit své postoje takřka zadarmo. „Facebook letos rozhodne volby, tak to je. Rozhodl i volby v USA. Jsme si vědomi, že to není jediný nástroj, ale je dost efektní,“ uvedl Moroz.