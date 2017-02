„Po roce 2006 náš daňový systém prošel velkými změnami. Vylobbovali si je ti bohatí. Sociální demokracie se s tím nechce smířit,“ prohlásil šéf strany a premiér Bohuslav Sobotka. Dodal, že ČR podle něj potřebuje radikální změnu daňového systému, a ne kosmetickou úpravu.

Soc. dem navrhuje progresivní bankovní daň. Měla by mít čtyři sazby, které budou odstupňovány podle výše aktiv. Slibuje si od toho 11 miliard do rozpočtu, které by podle Sobotky měly jít například na výstavbu dopravní infrastruktury, financování veřejných služeb nebo řešení důchodů.

Návrh ČSSD na bankovní daň podle velikosti aktiv

Sazba

Od

Do

0,05 %

0 Kč

50 mld. Kč

0,1 %

50 mld. Kč

100 mld. Kč

0,2 %

100 mld. Kč

300 mld. Kč

0,3 %

300 mld. Kč

Více

Sobotka zdůraznil, že od roku 2000 odplynulo z finančního sektoru ČR 460 miliard korun jen ve formě dividend.

Od r. 2000 odčerpal z ČR fin.sektor 460 miliard na dividendách. Už nechceme být daňovým rájem pro banky, ČSSD navrhuje bankovní daň. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 14. února 2017

„Přestaňme se chovat jako hlupáci, banky zdaňují v Německu, na Slovensku, ve Francii. Nedělejme tady bankám daňový ráj,“ prohlásil Sobotka. Soc. dem. chce příští týden představit další návrhy na změnu daňového systému. Sobotka naznačil, že se budou týkat daně z příjmů fyzických i právnických osob.

„Naše filozofie je taková, abychom méně zdaňovali lidi se středním a nízkým platem a aby víc odpovědnosti nesli ti velcí. Chceme návrat k daňové progresi,“ řekl premiér. Je to podle něj jednotící systém všech návrhů, se kterými soc. dem. přijde.

Strana už bankovní daň navrhovala při posledních sněmovních volbách v roce 2013, nakonec to ale do programu neprosadila. Proti bylo hnutí ANO.