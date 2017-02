„Bylo by pro mě radostí přivítat Vás opětovně na Pražském hradě, prastarém sídle českých králů. Letos si připomeneme jubileum dvou důležitých událostí, které pozitivně ovlivnily česko-německé vztahy: 25 let od podpisu smlouvy o dobrém sousedství a 20 let od podpisu česko-německé deklarace,” uvedl Zeman.

Zeman vyzdvihl vynikající vztahy obou zemí a vyslovil naději, že během funkčního období nového prezidenta dojde k jejich dalšímu prohloubení.

V dopise označuje Steinmeiera jako „zkušeného politika a státníka, muže s nepopiratelnými znalostmi a rozhledem v domácí i zahraniční politice”. A přidává i osobnější notu.

„Rád vzpomínám na naše setkání v září 2014, kdy jsme měli možnost si spolu pohovořit o celé řadě zahraničněpolitických témat, ale i vzpomenout našeho společného přítele Gerharda Schrödera (někdejší německý kancléř – pozn. red.),” napsal Zeman v dopisu.

Frank-Walter Steinmeier

FOTO: Axel Schmidt, Reuters

Jedenašedesátiletý Steinmeier byl v neděli zvolen Spolkovým shromážděním. [celá zpráva] Ve funkci v březnu vystřídá Joachima Gaucka, který se rozhodl neusilovat o další pětiletý mandát v čele země.