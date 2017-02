„Sice nepochybuji o našem úspěchu ve volbách, nicméně pokud by se to nepodařilo, tak bych po volbách na sněmu už nekandidoval. Předal bych tu zodpovědnost a zvolen by byl někdo jiný,” uvedl Kalousek.

Zopakoval nicméně, že věří v alespoň dvouciferný výsledek, tedy minimálně deset procent hlasů.

O možném nástupci nechce politický matador spekulovat, nicméně tvrdí, že v TOP 09 je několik osobností, které by případně mohly stranu vést.

TOP 09 nedávno představila své programové vize do roku 2030, s nimiž chce oslovit zejména lidi, kteří jsou zodpovědní a chtějí sami rozhodovat o své budoucnosti. V průběhu následujících 13 let zavést elektronické volby, euro nebo třeba přivést životní úroveň v ČR na úroveň v Německu. Dojít by mohlo i na čtyřdenní pracovní týden. [celá zpráva]