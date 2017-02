„Nesporné je, že využil daňový trik, aby vytáhl peníze z Agrofertu a nemusel z toho platit daň,“ uvedl Sobotka.

Kdyby prý Babiš postupoval standardně, tak by si nechal vyplatit dividendy, ze kterých by zaplatil srážkovou daň ve výši 15 procent.

„On přinutil Agrofert, aby vydal dluhopisy, koupil si je a ty korunové dluhopisy byly v tom daném roce osvobozené od daně. Takže on z těch úroků, které inkasuje, neplatí daň a v tom spočívá daňový trik,“ uvedl Sobotka.

Podle něj tato situace ukazuje rozpor mezi tím, co Babiš říká a co dělá. „Já tam vidím jeden určitý problém a to je určité pokrytectví. Protože jestliže se někdo profiluje jako že bojuje za příjmy státního rozpočtu a říká, že kdo neplatí daně, tak okrádá stát a využije přitom daňový trik, tak takový člověk se chová pokrytecky,“ řekl také premiér. Očekává, že Babiš v nejbližší době celou situaci vysvětlí.

S pravicí do vlády ne, míní Sobotka

Uvnitř ČSSD prý nyní probíhají debaty, co dělat, pokud se partaji nepodaří ve sněmovních volbách na podzim vyhrát. „V části soc.dem. se po krajských volbách objevila blbá nálada,“ poznamenal Sobotka.

Odmítá se prý zabývat otázkou, co bude ČSSD dělat, pokud bude ve volbách až druhá. Sobotka chce volby vyhrát. „Je potřeba, abychom jasně definovali, jaké je místo soc.dem. na politické scéně. Jasně definovat, koho bychom chtěli oslovit,“ míní Sobotka.

Mezi ČSSD a ANO je prý zásadní rozdíl. Přesto ČSSD neuvažuje o koalici s pravicovými stranami. „Vytvářet vládu, která bude programově nesourodá? Těžko bychom se mohli shodnout na rozumném programu pro Českou republiku,“ uvedl Sobotka.

Zdůraznil, že bez ČSSD se vláda nebude snažit o sociální spravedlnost. „Když se podíváme na Andreje Babiše – zájmy miliardářů jsou odlišné od toho, jaké mají zájmy lidé s průměrnými příjmy,“ podotkl.