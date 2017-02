Strana zároveň zřídila post ekonomického ředitele, kterého se ujme dosavadní místopředseda Martin Starec. Na svou funkci ve vedení rezignuje.

„Platí, že soc. dem. je tady od toho, aby hájila zájmy zaměstnanců, seniorů, rodin s dětmi, lidí s průměrnými příjmy. Zájmy lidí s průměrnými příjmy nehájí miliardáři, ale soc. dem,“ uvedl premiér.

Česká republika by podle něj měla ostatním zemím konkurovat kvalifikací pracovníků a kvalitou výrobků, nikoliv nízkými mzdami.

ČSSD ve svém programu navrhuje daňovou progresi, odmítá snahy o privatizaci zdravotnictví a veřejných služeb, odmítá placené školství, zároveň trvá na veřejném zdravotnictví s co nejmenší účastí pacienta. „Chceme, aby člověk, bez ohledu na to, jestli se narodil v chudé nebo bohaté rodině, měl šanci uspět,“ uvedl Sobotka.

Diskuze k programu byla nakonec delší, než se původně plánovalo. O finální podobě rozhodne sjezd strany v březnu. Podle Sobotky strana postupuje veskrze demokraticky. „My nejsme nějaký krátkodechý marketingový projekt, který byl ustaven účelovým způsobem, jsme strana, která žije programovou debatou,“ podotkl.

Nechceme být periferii, hřmí ČSSD

Místopředseda a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dodal, že o programu se uvnitř strany diskutuje již rok a půl. „Jsme přesvědčeni, že nejlepší, co se dá dělat, že tu budeme mít kvalitní lidi, kvalitní život a kvalitní práci, něco, co vysoce prodáme v zahraničí. Nebýt periferií ekonomicky, kulturně ani politicky. To je náš hlavní cíl,“ uvedl.

Ústřední výkonný výbor také schválil změnu, podle které strana nově zřídí post ekonomického ředitele. Do něj Sobotka jmenuje dosavadního místopředsedu pro hospodaření strany Martina Starce.

„V nejbližších hodinách doručím předsedovi strany svou rezignaci na místopředsedu strany a ujmu se funkce ekonomického ředitele strany,“ oznámil Starec.

ČSSD se hodlá také vypořádat s odlivem členů. Jen za loňský rok jich ubylo tisíc na 20349. „Je to věc, která nám radost nedělá,“ poznamenal Sobotka s tím, že i přesto ČSSD patří k nejpočetnějším stranám na české politické scéně.

Sobotka chce nyní změnit způsob přijímání nových lidí. „Nám se stává, že lidé několik měsíců čekají na to, než je jejich žádost vyřízená,“ uvedl.