Zhruba dvacet odborníků na právo se sešlo v pátek na Úřadu vlády, aby společně s ministrem Chvojkou debatovali o zákonodárné moci.

Jedním z nich je i profesor a někdejší děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. „Byla to zejména otázka, zda může zaniknout mandát poslance v důsledku úmyslného trestného činu na základě pravomocného rozhodnutí soudu a výrazně převládl názor, že nikoli, že je to věcí voličů, aby posoudili, zda poslanec má vykonávat ten mandát,” sdělil Gerloch Novinkám, k čemu odborníci dospěli.

Klouzavý mandát, tedy možnost, že by se poslanec na přechodnou dobu vzdal svého mandátu ve chvíli, kdy se stane ministrem, odborníci spíše odmítli. Podle Gerlocha odborníci nadnesli celou řadu argumentů proti této myšlence.

Revize ústavy jen formou dílčích změn

„Komplikovalo by to situaci ve vztahu vlády a Poslanecké sněmovny a vznikla by otázka, kdo je vlastně poslancem, protože ten počet by fakticky převyšoval 200 poslanců. Imunitu by si nárokovali nejen zastupující poslanci, ale i členové vlády, kteří by mandát nevykonávali,” shrnul Gerloch několik z argumentů.

Ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch

FOTO: Archiv Práva

Celkově bude Chvojka jednat s odborníky u kulatého stolu čtyřikrát. Poprvé u něj společně zasedli loni v prosinci, aby diskutovali o ústavě. Podle Gerlocha experti zaujali stanovisko, že nejde změnit základní parametry, na nichž je ústava založena. Takže případná revize by byla formou dílčích změn. K těm by ale došlo, až po volbách. Cyklus kulatých stolů skončí v květnu, a pak budou odborníci prezentovat své názory politickým stranám ve Sněmovně.

„Je potřeba připomenout, že ve Sněmovně už jsou určité návrhy na změnu ústavy a tady je část z nich diskutována,” uvedl Gerloch. Podle něj jsou kulaté stoly jedinou možností, jak se může odborná veřejnost uceleně politikům sdělit své názory. Do konce tohoto roku ještě proběhne debata o moci výkonné a o moci soudní.

Setkání s prezidentem



„Příští sobotu jedná v Lánech expertní tým pana prezidenta za účasti ministra Jana Chvojky,” řekl Novinkám mluvčí Hradu Jiří Ovčáček s tím, že prezident bude jednání přítomen jako vždy.

Jak Chvojka sdělil Novinkám, chce s expertním týmem probrat regulaci lobbingu, sociálně vyloučené lokality, zákon o sociálním bydlení, zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) i o výsledky jednání odborníků o možných změnách ústavy.

„Obecně se budeme bavit o celé mojí agendě, ale rád bych kladl důraz na tato témata,” uvedl Chvojka.