Původní poklop zmizel zhruba před dvěma měsíci. Kdo na jeho místo dal plech, není zcela jasné.

„Já tu jezdím pravidelně a bojím se toho. Vždycky se tomu vyhýbám, ale co jiného můžu dělat. Nikdo s tím nic nedělá, tak uvidíme. Snad to opraví a snad to bude časem v pohodě,“ řekl Novinkám řidič autobusu Martin Rys.

„Člověk to jenom vidí a čeká, až se něco stane, aby se to začalo řešit. Přímé nebezpečí asi nehrozí, ale může se stát, že někoho napadne oddělat to večer nebo tak. Pak už je to jenom otázka času,“ poznamenal jeden z cestujících.

O problém se zajímala i městská část Praha 5, podzemí včetně poklopu má však v kompetenci dopravní podnik.

Poklop trápí cestující i řidiče

FOTO: Novinky

Ten uvedl, že na věci se pracuje. Byl už prý vybrán dodavatel prací, který řeší potřebná povolení. I tak však mohou lidé nepříjemný zvuk ještě nějakou dobu poslouchat.

„Předpokládáme, že nejzazší termín dokončení je květen letošního roku,“ uvedla tisková mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. „Samozřejmě předpokládáme, že termín bude zkrácen. Záleží to však na počasí,“ dodala.