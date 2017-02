Strom, jehož větve jsou plné různých bot, lze spatřit v Humpolecké ulici. Jsou na něm tenisky, pohorky, kopačky, kozačky i dětské botky. Netradiční výzdoba zasahuje dokonce už i na další strom.

„O tomto problému víme, děje se to více než tři roky. Za tuto dobu jsme už pětkrát nechali boty ze stromu pomocí plošiny odstranit,“ řekl Novinkám zástupce starosty Prahy 4 Lukáš Zicha.

Na jaře půjdou boty opět dolů



Než začne jaro, hodlá městská část boty opět sundat. Podle Zichy si kvůli kuriozitě někteří lidé na úřadě stěžují. „A v podstatě si myslíme, že to ani pro ty stromy není dobré,“ uvedl Zicha. Jedna taková likvidace prý přijde zhruba na pět tisíc korun.

Podle Zichy i obyvatel bytovek z okolí stromu jsou za kuriozitou studenti z nedalekého gymnázia.

Městská policie o „škrpálovníku“, jak někteří místní strom nazývají, ví, ale vzhledem k tomu, že škoda nepřesáhla částku pět tisíc, se věcí nijak pečlivě nezabývá. Záběry z pouličních kamer na strom nedosáhnou.

Strom znají i lidé z jiných koutů města

O kuriozitě už vědí i lidé z jiných koutů Prahy a sjíždějí se, aby si strom vyfotili. „My jsme přijeli z Jižního Města. Líbí se nám to. Je to kuriozita, měli by to tu nechat,“ svěřil se párek seniorů.

„Je to zajímavé, ale já jsem spíš konzervativní typ. Pro mladé je to možná interesantní, ale pro mě je to takové dost extravagantní,“ poznamenal pak jeden z obyvatel Krče.