Nemocnice nyní hlásí nedostatek dárců. Je to dané tím, že jejich populace stárne a mladší lidé se k odběrům tolik nehrnou. „Podle doporučení Rady Evropy by v populaci měly být zhruba čtyři procenta dárců krve. Tohoto procenta ČR nedosahuje, chybí okolo 100 tisíc dárců,” sdělila Novinkám Veronika Hanzíková z Fakultního transfúzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Ústav zdravotnických informací a statistik uvádí, že před dvěma lety bylo v Česku 291 tisíc dárců.

Odebraná krev se používá na léčbu onkologických a hematologických pacientů. Dále je potřeba při velkých operacích (transplantace, operace srdce a velkých cév, ortopedické operace), při těžkých úrazech a dopravních nehodách, při komplikovaném porodu, léčbě popálenin, některých otrav a dalších.

Univerzálním dárce plazmy je ten, kdo má krevní skupinu AB. Petr Turek, primář transfúzního oddělení Thomayerova nemocnice

„Darovaná krev od jednoho dárce se po odběru zpracovává na jednotlivé složky (konkrétně na červené krvinky, plazmu a krevní destičky), pacient tak může dost právě tu složku krve, kterou potřebuje. Dárce jedním odběrem pomáhá třem pacientům,” vysvětlila Hanzíková.

Právě kvůli rozdělení krve na složky už doslovně neplatí dřívější mýtus, že jsou potřeba především lidé s krevní skupinou 0 faktorem RH negativní, protože jsou univerzální. To platí pouze pro jejich červené krvinky. „Nejčastěji se transfuzují právě červené krvinky, tak zůstává největší nouze o nulku negativní, ale pokud se potřebuje podávat plazma, tam je to naopak. Univerzálním dárce plazmy je krevní skupina AB,” sdělil Novinkám primář transfúzního oddělení Thomayerovy nemocnice v pražské Krči Petr Turek.

Promiskuita může ovlivnit kvalitu



Darování krve není nijak složité. Stačí být zdravý, spadat do věkového rozmezí 18 až 65 let a vážit víc než 50 kilogramů. Také je nutné naplánovat odběr krve tak, aby nebyl těsně po cestě do exotické krajiny. Milovníci tetování a piercingu musejí počítat s tím, že když si nechají vylepšit své tělo, musí šest měsíců počkat. Homosexuálové mohou darovat krev rok po posledním pohlavním styku, jak jsme psali zde.

Den před samotnou návštěvou transfúzního centra je lepší vypít větší množství tekutin, tedy ideálně více než dva litry. Večer před odběrem je také nutné vyhnout se alkoholu a tučným jídlům. Ráno stačí lehce posnídat, například rohlík s marmeládou nebo oslazený čaj, prostě něco sladkého, aby se člověku neudělalo špatně.

Pak už stačí vyrazit do nemocnice s transfúzním oddělením. Tam dárce předloží doklady a vyplní dotazník. V něm podle pravdy vyplní, zda má či nemá zdravotní problémy, jestli se nechoval promiskuitně a zmíní vše, co by mohlo kvalitu jeho krve nějak ovlivnit.

Pro lepší průtok je třeba mačkat balónek



Pak už přejde do místnosti, kde mu lékaři odeberou kontrolní vzorek. Na něm se zkoumá počet bílých krvinek a dostatek krevního barviva. Pak už na člověka čeká poslední předzastávka, pohovor s lékařem o svém zdravotním stavu. A může jít darovat krev. Předtím si ovšem musí dobře omýt ruce i předloktí, z nichž se bude krev odebírat.

V odběrné místnosti se posadí na polohovací křeslo a sestry napíchnou žílu, připevní sběrný sáček s kanylou. Pro lepší průtok krve se může mačkat třeba balónek.

Odběry trvají osm až deset minut. Ve chvíli, kdy se sběrný sáček naplní, přístroj zapíská, sestry vyjmou jehlu ze žíly a dárce si jde odpočinout.

Za každý odběr sleva na dani

V některých nemocnicích jako třeba v Thomayerově dostanete rovnou i snídani. Párky s hořčicí a chlebem tam mají vyhlášené. Jinde se za odběr dává stravenka nebo poukaz na snídani v nemocničním bufetu.

Dárce může také uplatnit slevu na dani. Za jeden odběr se mu sníží daňový základ o dva tisíce korun. Poslanci budou nyní projednávat návrh, aby se částka zvýšila až na tři tisíce. Dárce má také nárok na den volna v zaměstnání.

Širokou škálu benefitů nabízejí také pojišťovny. Jsou to nejen vitamíny, které pomohou tělu při další krvetvorbě, ale pro pravidelné dárce mají přichystané poukazy, například na nákup zdravotních pomůcek.