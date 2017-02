„Výše příspěvku by vždy měla být podstatně vyšší než běžné pojistné u komerční pojišťovny, neboť je nutné zachovat dostatečnou motivaci k uzavírání standardního povinného pojištění odpovědnosti,“ tvrdí poslanci v důvodové zprávě.

Vycházejí ze zásady, že každé registrované vozidlo, které se pohybuje nebo stojí na veřejných komunikacích, musí mít povinné ručení. Nechce-li jeho majitel toto pojištění odpovědnosti za škody, které případně svým vozem způsobí, platit, pak má jediné řešení: vozidlo odhlásit a uložit poznávací značky do depozitu.

Škody za 250 miliónů

Podle údajů České kanceláře pojistitelů jezdí v Česku 125 – 130 tisíc vozidel bez povinného ručení a ročně způsobí 2500– 3000 nepojištěných škod za stovky miliónů korun. V Česku je registrováno přes pět miliónů osobních aut.

Podle mluvčího kanceláře pojistitelů Aleše Povra loni musely pojišťovny do garančního fondu přispět 250 milióny právě na nepojištěné škody. „Schválení novely je nejen v našem zájmu, ale především v zájmu pojištěných řidičů, kteří ve svém povinném ručení hradí i škody za neplatiče,“ řekl Právu.

Podle Jiřího Dolejše (KSČM) je smyslem zákona přenést břemeno úhrady škod na všechny řidiče, tedy i na ty, kteří dosud neplní povinnost zaplatit pojistku za případné škody, které způsobí. Každý, kdo má registrované auto, bez čehož nesmí na silnice, platit musí. „Pokud má někdo vrak ve stodole, pak ho musí vyřadit z evidence,“ řekl Právu.

Nejspíš to projde

Poslanci navrhují i úpravu sankce za škodu způsobenou nepojištěným vozem. „V případě nehody nepojištěného auta omezujeme sankci pro řidiče či vlastníka maximálně na tři sta tisíc. Není to nic, co by mělo vyslat signál: neplaťte, ale nemůže to být pro lidi likvidační,“ zdůvodnil návrh předseda rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD).

Finanční strop však podle něj neplatí v případě opilých či zfetovaných řidičů a při jiném vážném porušení pravidel silničního provozu.

Návrh nic nemění na pokutách, které již dnes hrozí řidičům či majitelům aut bez povinného ručení. Těm hrozí sankce v rozmezí pěti až 40 tisíc korun, v příkazním řízení 5000 Kč.

Nebude-li se moci řidič prokázat zelenou kartou, která je dokladem o zaplacení povinného ručení, pak může na místě dostat blokovou pokutu 1500 Kč. Neuhradí-li ji hned, pak se pokuta může vyšplhat až na tři tisíce.

Návrh předložili poslanci na poslední chvíli, spolupracovali na něm s kanceláří pojistitelů. Jako jeden z mála návrhů ležících ve Sněmovně má šanci na úspěch. Vzhledem k tomu, že ho podepsali zástupci všech frakcí s výjimkou Úsvitu, mohla by Sněmovna návrh přednostně zařadit a zkrátit lhůty tak, aby byl schválen.