Soukromý investor, společnost PADOK Investments, tak představil projekt moderní a designově zajímavé zimní tréninkové haly, jejíž stavba započala v lednu letošního roku v pražských Strašnicích v ulici Přetlucká. Po patnácti letech tak v hlavním městě vyrostou dvě nové moderní ledové plochy určené především pro trénink hokeje a krasobruslení.

170 miliónů z vlastní kapsy

„Tahle hračka stojí 170 miliónů a já jsem moc rád, že jsme k její realizaci nepotřebovali ani korunu státních dotací nebo jiné veřejné podpory. Projekt je financován z čistě soukromých zdrojů,“ pochlubil se Novinkám jednatel a společník PADOK Investments Vítězslav Kus s tím, že na dvou ledových plochách rozhodně nebude bruslit jen se svými kamarády.

„Projekt je určen zejména dětem a mládeži. Rádi bychom dostali děti ze spádových pražských oblastí na led, umožnili jim výuku bruslení a krasobruslení,“ řekl Kus.

Ambasadorem projektu se stal krasobruslař a mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Verner.

Design



Zimní stadión se dvěma ledovými plochami se bude zvenčí i zevnitř vyznačovat moderním designem. Jedním ze záměrů investora totiž je, aby se i mládež či hobby hokejisté alespoň na chvíli cítili jako v zázemí určeném pro profesionály, a umocnil se tak jejich zážitek ze sportovního výkonu.

Za tímto účelem bylo k projektu přizváno designové studio Vrtiška Žák, které má za sebou řadu úspěšných projektů a ocenění. Počítá se tak například se šatnami, které budou stylizovány do barev věhlasných klubů NHL.

„Barvy slouží jako navigace. Dítě, které neumí ještě číst, ví, že má jít do červené, žluté nebo modré šatny. Pro ty zkušenější se bude říkat, že jde například do Deitrot Red Wings, a ne do šatny A03. To nám přišlo jako konvenční řešení,“ řekl architekt Roman Vrtiška s tím, že budova byla koncipována a technicky a materiálně zajištěna tak, aby vydržela minimálně třicet let.

Padok IceRing by měl být zcela hotový a zpřístupněný veřejnosti v lednu 2018.