Překvapilo vás rozhodnutí lidovců jít se STAN do dvojkoalice?

Byl jsem v Brně účasten jejich jednání. Odpovídal jsem na řadu dotazů. Rozhodnutí mě překvapilo, ale jen pozitivně, protože KDU-ČSL ukázala velký kus odvahy nepřepustit místo na politické scéně Andreji Babišovi a jen v koutku nenadávat. Ale pokusit se o něco víc, co by mohlo českou politickou scénu skutečně změnit.

Vy jste ale chtěli jít do volební strany, tak bych čekal spíš zklamání.

Hledali jsme nejlepší variantu, ale je pravda, že pro vytvoření integrační strany jsme si sami ztížili situaci tím, že jsme schválili zákon z dílny Rekonstrukce státu. Nový zákon o financování politických stran sice činí strany transparentnější a vytváří úřad na jejich dohled, ale zároveň značně komplikuje fungování volební strany.

Na sobotním jednání lidovců zazněly nové argumenty, proč je složité volební stranu financovat a také z ní později čerpat peníze. Zvažujeme proto, že na nový volební zákon podáme ústavní stížnost, protože ztěžuje volnou soutěž politických stran. Proto teď přichází v úvahu dvoukoalice, byť s desetiprocentní hranicí.

Je to větší risk pro lidovce, nebo pro STAN?

Největší risk je tu pro naši zemi. Pokud by se nám nepodařilo do Sněmovny projít, tak je jisté, že tu bude vláda Andreje Babiše a možná i s podporou komunistů.

Pro vás je dvojkoalice přijatelná i přes riziko, že můžete těsně zůstat před branami Sněmovny?

Osobně tu odvahu mám. Ve čtvrtek to musíme s kolegy prodiskutovat, protože je to nová situace.

Není v lidovecké nabídce na dvojkoalici kalkul, jak vás přímo neodmítnout, ale postavit vás do nepřijatelné situace a tím se beze ztrát zbavit závazku, který vám už dali?

Určitě ne. V sobotu jsem s nimi diskutoval přes dvě hodiny a vnímal jsem, že cítí odpovědnost za budoucnost naší země. Oni mají pevné voličské jádro a nemají to úplně zapotřebí.

Jak budete chtít tvořit kandidátky?

Obecně jsme se shodli, že silnější a kvalitnější kandidát bude mít přednost, ať je z jakékoli strany. Nedávné krajské volby nám dávají přehled, kdo má kde silnější kandidáty.

Lidovci mají širší členskou základnu. Neobáváte se, že na společné kandidátce budou vaši lidé vykroužkováni?

Budeme se snažit na naše kandidátky umístit naše i regio­nální osobnosti, které určitě vykroužkovány nebudou.

Budete v kampani nabádat, aby vaši voliči kroužkovali kandidáty za STAN?

Určitě ne, to by nebylo férové a budeme to samé požadovat i od partnerů.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek v dopise členům širšího vedení KDU-ČSL psal, že budou chtít, aby lídrem, tím, kdo bude chodit v kampani do diskusí, byl on. Pro vás by to byla přijatelná podmínka?

Personálie jsme ještě neřešili, ale lídrem bude určitě ten, kdo bude schopen nejlépe oslovit voliče.