V případě trestného činu zneužívání pravomoci, z něhož by byli podezřelí vedoucí státní zástupci nebo jejich náměstci, by navíc podle dolní komory neměla plynout promlčecí doba.

Změna by se měla týkat případů, pokud by se jednalo o podezření z trestných činů spáchaných při výkonu funkce. Vztahovat by se měla podle usnesení i na bývalé státní zástupce. Trestní řád by měl upravit podle usnesení taky zastupování obžaloby před soudem.

Se změnami, které navrhuje Sněmovna, nesouhlasí unie státních zástupců. Podle ní jsou nesystémové a popírají roli státního zástupce v trestním procesu. V podobném duchu se vyjádřil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle jeho slov by po zrušení práva žalobců na vyšetřování zločinů nemohli žalobci napravovat chyby policie.

Proti návrhu Sněmovny bylo také 33 poslanců hnutí ANO. Změna by byla podle místopředsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) v rozporu s ústavou, podle níž žalobu v trestním řízení zastupuje státní zastupitelství. Vondráček zdůraznil, že ústava nedává žádné výjimky. S návrhem usnesení nesouhlasil ani ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).