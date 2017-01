Největším zásahem do pražské infrastruktury by bylo propojení Prahy 6 v oblasti Podbaby a Prahy 8 v Bohnicích, kde by mohl vyrůst most přes Vltavu ve špičce Císařského ostrova. Na pravém břehu by trať vedla mezi servisním areálem zoo a školní zahradou České zemědělské univerzity, kde by vznikla zastávka Podhoří-zoologická zahrada. „Předpokládá se také možnost vazby zastávky a pěších tras na případný nový západní vstup do zoo,“ píše se v dokumentu institutu.

Nahoru do Bohnic by trať vedla téměř kilometrovým tunelem, který by ústil v Mazurské ulici u obchodního centra. Tato trasa by výrazně zkrátila cestování mezi Bohnicemi a Dejvicemi, lidé by jeli 13 minut bez přestupu namísto současných 40 minut s několikanásobným přestupem.

Dále se plánuje výstavba prodloužené trati do Suchdola z Prahy 6, která by měřila necelých pět kilometrů. Na ní by vznikly tři tramvajové mosty a trať by končila v oblasti Výhledů téměř na okraji města. Z této tratě by odbočovala výše uvedená trasa do Bohnic. Problémem tohoto návrhu je dle dokumentu neuzavřená otázka urbanistického začlenění trasy do území.

Z Bohnic do Kobylis nebo z Malovanky na Strahov



Další trasa by vedla z Bohnic ke stanici metra Kobylisy, která by se napojila na současnou tramvajovou síť. IPR společně s dalšími městskými organizacemi vybral vedení tratě z ulice Pod Sídlištěm do Klapkovy.

Institut také navrhl prodloužení současné tratě ze Štěrbohol až k obchodnímu centru, přičemž v návrhu figurují dvě varianty. IPR doporučil jižní, kdy by trať z Černokostelecké vedla mimo velkou křižovatku s Průmyslovou a ulicí Rádiovou by tramvaje vjely do Ústřední. Tramvajová smyčka by se umístila za nákupní centrum.

Podle dalšího návrhu by se vybudovala odbočka z Malovanky na Strahov, která by končila u stadiónu v navržené smyčce Stadion Strahov. V tomto projektu podle IPR nejsou známa žádná rizika, kvůli kterým by se neuskutečnil.

Již dříve se mluvilo o prodloužení trati z Barrandova kolem Holyně do Slivence nebo o prodloužení z Divoké Šárky v Praze 6 do sídliště Dědina. Ani v jednom případě ale nebylo o stavbě definitivně rozhodnuto.