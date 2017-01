„Umožňuje to náborový příspěvek pro začínající policisty, hasiče, členy vězeňské služby a členy celní správy. V současné době ty nástupní platy u policie jsou velice nízké, je to jeden z problémů, který máme. Pokud k nám policista nastupuje za 17 tisíc korun a jezdí každý den kolem billboardu, kde řetězec nabízí 23 tisíc korun skladníkovi, tak je ta motivace vstupovat do služeb státu velice malá,“ řekl Chovanec.

„Do tří let bychom v rámci náborového příspěvku mohli zvýšit ten plat tak, aby to pro ně bylo zajímavější,“ dodal. Náborový příspěvek by se měl pohybovat mezi částkami 30 až 150 tisíc korun.

Novela zákona slibuje také konec bezplatných přesčasů. V současnosti totiž mají policisté ročně 150 hodin neplacených přesčasů, za které si nemohou vzít ani náhradní volno. Pokud změnu schválí Sněmovna, tak by od 1. ledna 2018 už povinně sloužit nemuseli. Stát by je mohl zdarma povolat pouze při mimořádných událostech, tedy v případě povodně nebo teroristického útoku.

Předlohu podpořili podle Chovance ministři napříč koalicí. „Nedohoda byla pouze na jedné věci, a to je zajistit financování celé věci ministrem financí,” uvedl Chovanec s tím, že nesouhlasili dva ministři ANO.