„Pondělní ráno bylo velmi chladné. V Praze jsme naměřili -11 stupňů Celsia, na Karlovarsku bylo -14 stupňů. Odpoledne Česko zasáhne okluzní fronta, tedy spojená teplá a studená fronta, která s sebou přinese sněžení,“ uvedla Honsová. To se ale bude postupně měnit na mrznoucí déšť.

Večer zasáhnou mrznoucí srážky západ Česka, do Prahy by měly dorazit kolem půlnoci a do východních Čech nad ránem. „Nejvíce je ledovkou ohroženo Plzeňsko, Karlovarsko, Jihočeský kraj, Praha a střední Čechy,“ uvedla Honsová.

V úterý se budu ranní minima pohybovat mezi 0 až -4 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, -6 až -10 stupňů. Celý den by měly padat sněhové přeháňky a mrznoucí déšť. Během dne by mělo být 0 až 4 stupně.

Ve středu by sice mělo padat méně mrznoucích srážek, ale o to více sněhu, předpovídají meteorologové. Ranní teploty se budou pohybovat mezi -3 až -7 stupni, odpolední -2 až 2 stupně. Opět se bude tvořit náledí. Vrátí se nízká oblačnost a s ní také mlhy a snížená dohlednost.

Ve čtvrtek a v pátek bude zataženo nízkou inverzní oblačností s mlhami. „Sluníčko si užijeme jen na horách,“ dodala Honsová. Ranní teploty budu mezi -3 až -7 stupni, denní mezi -2 až 2 stupni.

Víkend bude provázet velká frontální oblačnost. Na horách bude padat sníh, v nižších polohách ale mrznoucí déšť – a opět hrozí náledí. Mírně se sice oteplí, ranní teploty by se měly pohybovat mezi 0 až -4 stupni, odpoledne 0 až 4 stupně a v neděli 1 až 5 stupňů.