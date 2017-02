Česká obchodní inspekce přitom nedávno udělila pokutu 60 tisíc korun majiteli pizzerie v Hrušovanech nad Jevišovkou. Restaurace totiž na svém profilu na Facebooku oznámila, že pro imigranty nevaří.

V Pikant Grillu na Palmovce takto explicitní nebyli. Ve výloze je pouze piktogram přeškrtnuté ženy v burce. Obsluha sdělila, že samolepku vylepil do vchodu provozovatel občerstvení Vítězslav Novák.

„To tam dal kolega. On je předseda pražské organizace SPD, tak si to tam vylepil. Musíte se zeptat jeho,“ uvedl přítomný jednatel Pavel Nečásek.

Nedokázal přitom říct, zda to znamená zákaz vstupu takto zahalených osob, nebo zda muslimové nebudou obsloužení. Prý je to jenom takové gesto.

Je to smajlík



Konkrétnější nebyl ani Novák. Neustále do kola opakoval, že se jedná o smajlíka.

„Ne, je to žertovné. Nic to nevyjadřuje, je to přeškrtnutý smajlík. Je to stejný smajlík, jako když tam máte přeškrtnutou pistoli, zmrzlinu, cokoli,“ odpověděl Novák na dotaz, zda to znamená, že zahalení lidé mají vstup zakázán.

Později přišel s verzí, že by to mohlo znamenat zákaz vstupu osobám s pokrývkou hlavy.

Na otázku, proč tedy byli v občerstvení přítomní muži s kšiltovkami na hlavě, odpovědět nechtěl. Pouze uvedl, že v barech se člověk často může setkat se zákazem nošení pokrývky hlavy a nikoho to nezajímá.

Nakonec specifikoval, že by neobsloužil zahaleného člověka, protože se bojí. „Kdyby ke mně přišel někdo, komu koukají jenom dvě oči, tak bych ho neobsloužil. Protože nevím, co od toho člověka čekat. Protože se bojím. Bojím se o sebe a bojím se o své spolupracovníky. Bojím se o všechny,“ řekl Novák.

Je to diskriminace



„Když vám přijde do provozovny bezdomovec a bude zapáchat, tak taky máte právo toho člověka neobsloužit. Mám strach o sebe a svojí rodinu,“ dodal.

Podle právníka Jiřího Vyvadila je to ovšem příklad diskriminace. Případ se samolepkou je podle něj analogický tomu, jako když svého času na poštovně na Sněžce zakázali přístup stoupencům prezidenta Miloše Zemana. To bylo podle něj řečeno ještě expresivněji.

„Když už podnikatel podniká, nabízí služby, tak je povinen je poskytnout komukoli. Jestliže si stanoví, že tohohle ne, tamtoho ne, zítra Babiše ne, to může být stejná situace. Nevezmu Babiše nebo nevezmu toho, kdo podporuje EET, tak je to zase diskriminace,“ vysvětlil Novinkám Vyvadil.

Podnikatel si podle něj musí svoji činnost rozmyslet. Buď chce podnikat, nebo nechce podnikat. Pokud ano, tak má obsloužit kohokoli a nedělat výjimky.