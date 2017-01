Když se vyhlásí smogová situace, znamená to pro řadu lidí ohrožení zdraví. „Lidé by měli zkrátit pobyt na znečištěném vzduchu na nutné minimum. Měli by snížit aktivity, jako je cvičení, aby se vzduch dostával do nižších částí plic co nejméně,“ doporučuje primář plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Votruba.

„Ani roušky, ani respirátory tak, jak to vidíme v asijských lokacích, nemají žádný vliv na jiný než ten polétavý spad. Na ty částečky to smysl má, ale nám nejvíce škodí ty úplně nejmenší částečky, které tyhle roušky nezfiltrují a ty ostatní plynné kontaminanty to neodfiltruje vůbec,“ varoval Votruba s tím, že časem se ale plíce dokáží samy vyčistit. Škodlivé částečky vypudí, člověk je pak vykašle nebo spolkne.

Smog se pozná podle oparu

Kvalitu vzduchu kontrolují měřící stanice rozeseté po celém Česku. Kromě jiného jsou vybavené měřícími sondami pro měření plynných škodlivin a pro měření polétavého prachu. Stanice jsou automatizované a kontrolují ovzduší čtyřiadvacet hodin denně. „Smogová situace vzniká hlavně při inverzích, což znamená, že při zemi je chladnější vzduch než v určité výšce nad zemí. Pozná se to podle takového hnědooranžového oparu, který je vidět na obzoru. Částice, které my tu měříme, jsou natolik malé, že nejsou okem vidět,“ vysvětlil pro Novinky technický pracovník Českého hydrometeorologického ústavu Jan Šilhavý.

Ve stanici jsou dva prachoměry na částice různých velikostí. „Máme zde i přístrojové vybavení, kde měříme i oxid siřičitý, oxidy dusíku, přízemní ozon a oxid uhelnatý. To jsou všechno škodlivé látky, které se sledují. Co se týká České republiky, největší problém bývá s prašným aerosolem nebo s polétavým prachem,“ řekl Šilhavý.