Na tiskové konferenci přímo na břehu rybníka u chovu, který patří společnosti Blatenská ryba, to řekl ředitel Krajské veterinární správy v Českých Budějovicích František Kouba.

„Na rybníku vidíme divoké kachny, které jsou pravděpodobně příčinou toho, že se sem ten virus dostal. Přesnou příčinou je pravděpodobně kontaminovaná podestýlka v hale s drůbeží,“ uvedl Kouba.

Jednatel společnosti Jiří Bláha je přesvědčený, že k porušení veterinárních předpisů v komerčním chovu rozhodně nedošlo.

Veterináři a hasiči museli kvůli ptačí chřipce utratit u Blatné 6,5 tisíce kachen.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

„Včera, když jsme začali nakládat kachny na porážku, našli jsme kolem 160 uhynulých kusů. Zavolali jsme veterináře a odebraly se vzorky. Už večer jsme věděli, že je to špatný, že je to virus ptačí chřipky. Určitě jsme však dodržovali veterinární opatření. Byli tady veterináři i na kontrole a máme o tom zápisy,“ konstatoval Bláha.

Drůbež se rychle uspí



Kachny v Řitovízi společnost chová od padesátých let. „Je to velký zásah do chodu společnosti. Ztratili jsme zhruba 650 tisíc korun a nevíme, kdy tady budeme moci znovu naskladnit kachny a jestli se opatření budou týkat i chovných kachen,“ podotkl Bláha.

Likvidace začala u rybníka za Blatnou po 13.00. Hasiči a veterináři oblečení do ochranných obleků je nakládali přímo z haly do velkých modrých kontejnerů. Do těch následně pouštěli smrtící plyn. Práce trvala několik hodin, celkem se takto zlikvidovalo asi dvacet tun kachen.

Chov u Blatné je už desátým ohniskem patogenního viru H5N8 v České republice.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

„Dnes tady zasahuje pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz Státní veterinární správy. Likvidace se provádí humánním způsobem, používáme kysličník uhličitý s koncentrací kolem osmdesáti procent. Dochází k rychlému uspání drůbeže,“ vysvětlil ředitel Kouba.

Ředitel jihočeských hasičů Lubomír Bureš zmínil, že na místě pracovalo padesát hasičů a zkušenosti sbírali i na Moravě, kde hasičské jednotky, musely také kvůli ptačí chřipce likvidovat větší množství drůbeže.

Prokázaná ohniska ptačí chřipky

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Chov u Blatné je už desátým ohniskem patogenního viru H5N8 v České republice. Čtvrtým ohniskem v Jihočeském kraji a veterináři už museli kvůli ptačí chřipce utratit téměř 20 tisíc ptáků.