„V těch dvaceti letech jsem to vlastně trošku ignorovala, že se jedná o chronickou nemoc a má to závažné důsledky. V tu chvíli jsem neuzpůsobila životní styl a byla jsem ráda za základní léčbu, která zabrala. Až postupem let, kdy mě potkala životní tragédie v rodině, tak se nemoc spustila ještě více, a opravdu jsem pak dospěla do stádia, že jsem měla stoprocentní postižení tlustého střeva a třicet průjmovitých stolic denně,“ vypráví Veronika Hanzlíková s tím, že se to před okolím snažila skrývat. Největší stigma ale cítila, když například stála v koloně v autě.

„Několikrát jsem doslova skákala do křoví. Dlouho jsem se s tím musela vyrovnávat.“

Operace nebo agresivní léčba

Pacientka dostala na výběr. Buď operace, kdy by měla do konce života vývod, nebo biologická léčba, která v Česku teprve začínala.

„Přistoupila jsem na biologickou léčbu, která mi pomohla, a díky ní jsem se dostala do remise a nemusela jsem být odoperována,“ řekla s úlevou pro Novinky Veronika.

Anděl z nebes

Vzhledem k tomu, že podobné nemoci postihují hlavně lidi v mladém věku, kdy si hledají partnery a rozvíjejí svou kariéru, zásadním způsobem jim tak někdy komplikují osobní i profesní život.

„Já ráda říkám, že ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba je takový test partnera. Ve chvíli, kdy jsem se seznámila se svým mužem, tak jsem byla v aktivní fázi, takže jsem v průběhu prvního rande skákala do křoví. Po měsíci chození mě doprovázel na koloskopii, takže věděl, do čeho jde. Musím říct, že manžel je můj dar z nebes, vytáhl mě nahoru,“ usmívá se pacientka, která je dnes maminkou dvouletého chlapečka.

Díky rodinné pohodě je dnes pacientka bez obtíží.

FOTO: archiv Veroniky Hanzlíkové

„Biologická terapie není pro každého pacienta. Je to nejagresivnější a nejintenzivnější léčba, která je vhodná pro pacienty s komplikovaným průběhem nebo s průběhem nemoci, který neodpovídá na konvenční léčbu. Ne každý ji také potřebuje. Zhruba 60-70 % pacientů s Crohnovou chorobou se ale obejde bez biologické léčby, ten zbytek zachrání před operací nebo zabrání vzniku devastujícího procesu ve smyslu zúžení nebo prasknutí střeva,“ vysvětlil předseda výboru České gastroenterologické společnosti Milan Lukáš.

U mnoha pacientů by měla být indikována moderní biologická léčba, u níž ovšem roční náklady přesahují 300 tisíc Kč. Podle údajů z nového registru přitom moderní biologickou léčbu dostává pouze 11 % pacientů. Možné řešení nabízejí stejně účinné, ale cenově dostupnější biosimilární léky.

Mezi symptomy těchto onemocnění patří velké bolesti břicha a časté průjmy. Současná medicína bohužel stále nezná příčiny, které nemoci způsobují. V ČR je více než 40 tisíc pacientů se zánětlivým střevním onemocněním. Crohnova choroba postihuje 17 783 pacientů, ulcerózní kolitida 22 134 pacientů. Biologickou terapii užívá nyní v ČR přibližně 5 tisíc pacientů.