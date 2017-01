„Když jsem vyjížděla z Karlových Varů, tak mi teploměr v autě ukazoval minus deset, cestou v Ostrově minus sedm, v Jáchymově to stouplo na minus tři a na Neklidu už byl jen minus jeden stupeň,“ popisovala v sobotu změny teplot při cestě do jednoho z největších lyžařských areálů v Krušných horách Lenka Kmotrasová z Karlových Varů-Počeren.

Na horách ještě bude tepleji



Zájem o lyžování byl skutečně enormní, takže dopravu na parkovištích museli provozovatelé lyžařských areálů důkladně koordinovat. Návaly aut ale zvládali v pohodě, takže i lyžaři byli spokojení. „Těším se na to celý rok, že se párkrát svezu dolů a pak si dám dršťkovou polévku a pivo na terase před bufetem. Je odsud parádní výhled do celého Poohří,“ rozplýval se Radek Duchoň z Chodova.

Podle meteorologa ze Šindelové na Sokolovsku Rudolfa Kovaříka lze očekávat inverzní počasí s vyššími teplotami na horách minimálně do úterý. „Ani potom se ale počasí radikálně nezmění, takže tohle počasí budeme mít do konce ledna,“ uvedl meteorolog, podle kterého se mohou teploty na nejvyšší hoře Krušných hor Klínovci (1244 m) odpoledne vyšplhat až na plus pět stupňů.

„Nejedná se o klasickou inverzi, která by byla oddělena nějakou mlhou. Tato inverze je rovněž inverzí, ale nikdo ji žádným způsobem pouze okem nevidí. Ale je možné, že to během pár dní mlha zadekluje,“ popisoval Kovařík, podle kterého současné poklidné počasí přináší problémy s tím, že se vzduch nehýbe. „Proto mají na některých místech republiky problémy s polétavým prachem,“ dodal.

Podle Kovaříka se lyžaři na horách nemusejí obávat ani negativních vlivů slunečního záření. „UV index, který je charakteristický pro opalování, je na nule nebo na půl stupně,“ uvedl meteorolog s tím, že se jedná ale o měření v nadmořských výškách kolem tří set metrů nad mořem.

„V tisíci metrech se může pohybovat na hranici 1,1 až 1,5 UV index. Nebezpečný začíná být, když je na pětce nebo na stupni sedm, v létě na osmi. Pochopitelně že i takhle sluníčko opaluje, takže je třeba se namazat. Nejenom kvůli sluníčku, ale i kvůli mrazům, aby se kůže nevysušovala,“ uzavřel Kovařík.