Vosková socha Donalda Trumpa vznikala v pařížských ateliérech Grévin a její tvůrci před sebou měli velkou výzvu.

Výroba sochy totiž obvykle trvá tři až šest měsíců, a proto musela její výroba započít ještě před vyhlášením výsledků amerických voleb. Ze stejného důvodu pracoval pařížský tým také na soše demokratické kandidátky Hillary Clintonové.

Na modelaci sochy Donalda Trumpa pracoval sochař Eric Saint Chaffray, který přímo pro pražskou pobočku připravil již deset voskových soch, mimo jiné i předchozího prezidenta USA Baracka Obamy.

FOTO: archiv muzea Grévin

Podobnou inauguraci jako v Praze mají na programu třeba také v Paříži nebo v Soulu.

„Na soše pracuje tým minimálně patnácti lidí. Kromě kreativního ředitele jsou tam technici, kteří skenují, dávají dohromady tělo, pak vizážisti, dentisti, vlásenkáři, kadeřníci či kostyméři. Je to velký tým specialistů,“ řekla pro Novinky ředitelka pro komunikaci a marketing muzea Grévin Daniela Pedret.

Vyrobená podle dvojníka

Zajímavé na soše Trumpa je podle ní i to, že byla vyrobena podle francouzského dvojníka. „Normálně je to tak, že ta osobnost do ateliéru přijde, oni si ho nafotí, naskenují, naměří... U lidí, kteří do ateliéru nepřijdou, to samozřejmě nejde, takže vyberou dvojníka a toho poměří a vyrábí tělo toho dvojníka.“

Donald Trump nevyšel zrovna levně. „Udává se účetní hodnota plus minus jeden milión korun,“ uvedla Pedret.

Oblečení, které má figurína na sobě, je z hedvábí. Jedná se o tmavě modrý oblek, bílou košili a červenou kravatu. „Oblečení bylo vybráno podle toho, v čem se nejčastěji objevoval ve své volební kampani.“

Trump byl do pražského muzea Grévin dovezen z Paříže už v neděli. Rozšířil tak kolekci voskových osobností pražského muzea, kterých je tam už víc než 80.

Na výrobu sochy bylo použito celkem 23 kg vosku a jedná se o třetí nejmohutnější exemplář muzea hned po mytickém Golemovi a francouzském komikovi Gérardu Depardieuovi.