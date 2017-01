V létě při vrcholících debatách o inkluzi Právo přineslo příběh matky, které židenický OSPOD všemožně ztrpčoval život jen proto, že chtěla, aby její handicapovaná dcera navštěvovala běžnou základní školu. Úřednice dokonce podala k soudu návrh, aby matku vyšetřili psychiatři.

„Škola, kterou dcera navštěvuje, je ve stejné ulici jako náš byt. Je to navíc naše spádová škola. Už když tam měla dcera před třemi lety nastoupit, nebyli z toho nijak nadšeni,“ popsala matka, která vychovává dceru sama.

„Nakonec si to ale sedlo, dcera si tam našla kamarády, nikdo ji tam nešikanoval a dařila se její integrace. Se školou byla ale složitější domluva, co se učiva a přístupu k dceři týče,“ dodala. Jenže dohady se školou ohledně individuálního vzdělávacího plánu nakonec vedly k tomu, že se škola obrátila na OSPOD, a pracovnice sociálky případ vyhodnotila tak, že podala k soudu návrh na „výchovné opatření“. Pod tímto se skrývá možnost, že dívka, pro niž matka chtěla jen to, aby se mohla vzdělávat se svými zdravými vrstevníky, by mohla skončit v ústavu.

„Dle našeho názoru poškozuje svým jednáním a chováním zájmy nezletilé dcery. Navrhujeme znalecký posudek, zda matka netrpí poruchou osobnosti,“ napsala do podání úřednice sociálky.

Školní inspekce odhalila pochybení



Návrh podala jen měsíc poté, co kontrola pracovníků speciálního pedagogického centra přímo ve škole odhalila, že škola by měla změnit k handicapované dívce přístup. Hned několik pochybení našla i školní inspekce.

Podle jejího šetření mimo jiné špatně pracovala asistentka pedagoga, škola nedodržela dohodu s matkou ohledně odchodů dcery z družiny a také nezajistila, aby se dítě mohlo zúčastnit školy v přírodě.

Drtivá kritika od magistrátu

Matka si stěžovala na postup sociálky na radnici, ale nepochodila. Obrátila se proto na brněnský magistrát, který práci místního OSPOD podrobil drtivé kritice. „Celkový souhrn podkladů spisové dokumentace ukazuje nejen na hrubě nesprávný, ale přímo nezákonný postup pracovnice OSPOD,“ stojí ve zprávě.

Podle kontroly pracovnice sociálky nehájila zájmy dítěte, ale valná část její práce spočívala ve vyvíjení nátlaku na matku, aby přestala trvat na tom, že legislativně zakotvená práva její dcery mají být dodržována.

„K nátlaku přitom pracovnice použila možnosti podat k soudu oficiálně blíže nespecifikovaný návrh na nařízení výchovného opatření, aniž by tento návrh byl dostatečně odůvodněný objektivními okolnostmi případu,“ upozornila kontrola. OSPOD ani otec dívky totiž proti výchově matky nic nenamítali.

Ještě není konec

„Byť je z čistě lidského hlediska pochopitelné, že pracovnice OSPOD soucítí se zaměstnanci školy, neopravňuje ji to k tomu, aby rezignovala na podstatu svojí pracovní funkce, jíž je ochrana zájmů nezletilého dítěte, a pod psychickým tlakem ze strany pracovníků školy začala namísto zájmů dítěte prosazovat zájmy školského zařízení,“ zjistil magistrát. Úřednice sociálky navíc velmi podivně vedla i celý spis týkající se případu.

„Spisová dokumentace je vedena v rozporu s předpisy, a to mimo jiné i proto, že v ní zcela zřejmě chybí podstatná část průběžných záznamů o uskutečněných úředních jednáních pracovnice OSPOD,“ uzavírá zpráva.

Matka, která musela měsíce žít ve strachu, už se ve spolupráci s právníky Ligy lidských práv obrátila i na ministerstvo práce a sociálních věcí se žádostí o odškodnění kvůli nesprávnému úřednímu postupu. Avšak soudní řízení kvůli návrhu sociálky stále ještě není u konce.