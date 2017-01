„Podpořilo ho zhruba devadesát procent delegátů,“ řekl Právu krajský tajemník ČSSD Jaromír Drozd. Chovanec povede krajské socialisty další dva roky, v čele zdejší organizace je již šest let.

Uzavřeného jednání se zúčastnil i premiér Bohuslav Sobotka. „Byla mu vyslovena důvěra a byl nominován, aby celostátním sjezdu obhajoval post předsedy sociální demokracie,“ uvedl Drozd.

Projevy se točily kolem nejzásadnější politické události letošního roku - voleb do Poslanecké sněmovny. „Musíme umět prodat to, co jsme dokázali, politiku, kterou děláme,“ podotkl krajský místopředseda Ivo Grüner. „Ekonomice se daří, ale mluví o tom víceméně jenom Babiš. Daří se snižovat státní dluh, ale mluví o tom jen Babiš,“ dodal.