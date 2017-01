Spolu s lidovci, SNK-ED a Soukromníky a 17 regionálními uskupeními jednáte o vytvoření „třetí síly“, která má ve volbách porazit ANO a ČSSD. V jaké fázi je nyní ta spolupráce?

Na konci ledna zasedá náš celostátní výbor, který by měl definitivně říci, se kterými partnery schválíme spolupráci. Definitivně to potvrdí sněm na konci března.

Může z toho ještě úplně sejít?

Z mého pohledu je to už jenom otázka, které strany se připojí a které ne. Že by to padlo úplně a Starostové v tom zůstali sami, to se nedomnívám.

Je reálné porazit hnutí ANO? Pro vás předvolební průzkumy nedopadají nejlíp, v jednom jste měli čtyři procenta, v dalším jedno procento.

V prosinci jsme ukončili celostátní spolupráci s TOP 09. Do teď nás mnoho voličů bralo jako spolupracující část topky. Já bych na těch průzkumech úplně nestavěl. Před krajskými volbami nám v některých krajích dávaly jedno procento, dostali jsme tam deset. V Libereckém nám dávaly 12 procent, vyhráli jsme tam s 32 procenty. A co by to bylo za generála, který táhne vojsko do bitvy, a říkal by: No, ty asi neporazíme.

Co vám na případnou spolupráci s lidovci řekl pan Kalousek? Nemůže to vnímat jako podraz?

Jediné, co k tomu řekl, je, že si myslí, že se to nepodaří. O to větší to je výzva, aby se vytvoření té „třetí síly“ podařilo.

A proč si myslí, že se to nepodaří?

To mi neřekl.

Miloš Zeman je silný kandidát, ale ne neporazitelný Petr Gazdík

Máte už kandidáta na prezidenta? V médiích jste říkal, že jste jednal s pěti lidmi.

Žádný posun tam zatím není. Všichni evidentně čekají, zda se Miloš Zeman rozhodne kandidovat znovu. Do té doby v tom progrese nebude. Druhý důvod je, že ještě není definitivně schválen volební zákon.

Čím to je, že všichni čekají na prezidenta Zemana? Mají strach, že by ho neporazili?

To si nemyslím. Miloš Zeman je stávající prezident, je silný kandidát, ale nemyslím si, že neporazitelný. Je to věc taktiky, kandidáti se vůči sobě budou vymezovat nebo spolupracovat a třeba se vzdají kandidatury ve prospěch někoho jiného.

Co říkáte na to, že si pro oznámení své kandidatury vybral 10. březen, kdy si bude volit nové vedení ČSSD?

Zcela jistě je to náhoda (smích). Myslím, že to určitý naschvál je. Navíc při rodící se zřetelné spolupráci Andreje Babiše a Miloše Zemana je to jasná snaha o rozdělení ČSSD. Představa, že část ČSSD bude podporovat kandidáta ANO na prezidenta, je mimořádně pikantní.

Střet zájmů Andreje Babiše je tak rozsáhlý, že je potřeba ho regulovat Petr Gazdík

Sněmovna tento týden přehlasovala prezidentovo veto k zákonu o střetu zájmů, přezdívaný také „lex Babiš“. Přijde vám fér, že se mění pravidla během hry? Neměl by zákon platit až pro nové členy vlády?

Souhlasím, že zákony by měly být předvídatelné a preferoval bych, aby to platilo až pro členy další vlády.

Proč jste pro novelu tedy hlasoval?

Střet zájmů je něco, co tady opravdu chybělo, bylo potřeba to vyřešit. Každý má právo se svobodně rozhodnout. Když jdu do politiky a jsem podnikatel a jsem v nějakém střetu, tak musím počítat s tím, že si musím vybrat buď podnikatelskou činnost, nebo politiku. Představa, že ministr financí rozhoduje o dotacích pro svoje firmy, je něco neuvěřitelného. Nevidím to jako věc proti Andreji Babišovi. Schvalovali jsme obecnou normu, která má být principem.

Říkáte, že střet zájmů bylo potřeba vyřešit, ale Babiš neskrýval, že něco vlastní, voliči to věděli. Nedělají z toho problém politici, ale lidé to tak nevnímají?

To je spíše o neznalosti. Lidi samozřejmě vědí, že Andrej Babiš je majitelem Agrofertu a vlastní firmu. Ale nemají tušení, které všechny dotace jeho firmy dostávají. V médiích se o tom nepíše nejčastěji. Lidé neví o tom, že on vlastně rozhoduje o svých dotacích. Neznají všechny transfery ve státním rozpočtu.

Vy je znáte?

Ani já je všechny neznám. Ale ten střet zájmů je tak rozsáhlý a tak složitý, že právě proto bylo potřeba ho regulovat.

Počkejte, takže vy sám taky nevíte, jaké dotace Agrofert čerpá?

Tak o většině z nich vím, ale nemůžu říct, že vím o všech. Impérium Agrofert je 250 firem. Kdybych tvrdil, že vím o všech dotacích, tak bych lhal. Vím o těch velkých, o střetech zájmů s Čeprem, o dotacích na řepku olejku, o konkrétní podpoře zemědělců.