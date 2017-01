„Věřte, že jsem odchod pečlivě vážil, ale já jsem nevinný a ta nevina se prokáže,“ uvedl Navrátil. „Kdybych se vzdal funkce, tak by si to mohla řada lidí vysvětlit jako přiznání viny,“ dodal. Vůči postupu státního zastupitelství se chce právně bránit. „Neříkám, že jsem ideální starosta, mám své chyby, ale nejsou takové, které by měly vést k mému odvolání,“ podotkl starosta.

Důvodem pro projednávání odvolání Navrátila bylo obvinění z poškozování zájmů Evropské unie v kauze rozdělování dotací Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva donutila Navrátila opozice v chebském zastupitelstvu v čele s Volbou pro město - Alternativou, která drží v chebském zastupitelstvu šest mandátů.

Další obvinění politici



„Je povinností podat návrh na odvolání. Opozice starostu neodvolá, ale věcí koalice, zda chce vládnout městu s obviněným starostou,“ uvedl Miroslav Plevný (VPM - Alternativa.

Koalici tvoří vedle ČSSD rovněž hnutí ANO a KSČM. Všechny tyto strany a hnutí mají po pěti mandátech, takže dohromady drží patnáct mandátů. V řadě hlasování ale podporuje koalici rovněž ODS a nezávislí, kteří získali čtyři mandáty. S VPM - Alternativa patří mezi opoziční strany Koalice pro Cheb (3) a Strana svobodných (2).

Z Karlovarského kraje byli z poškozování zájmů Evropské unie obviněni i bývalý zastupující ředitel úřadu regionální rady Jiří Červinka a z politiků dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

Mezi obviněnými jsou také bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, která stejně jako Navrátil pozastavila členství v ČSSD. Dalšími obviněnými jsou mimo jiné bývalí vlivní členové ODS, někdejší senátor Alexandr Novák a podnikatel Daniel Ježek.