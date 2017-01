Parlamentní vyšetřovací komise vznikla v červenci, aby prošetřila okolnosti sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločin (ÚOOZ) a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Nyní se její práce blíží do finále. Po vyslechnutí všech svědků, mezi nimiž byl třeba policejní prezident Tomáš Tuhý, jeho bývalý náměstek a tvůrce reorganizace Zdeněk Laube nebo bývalý ředitel ÚOOZ Robert Šlachta, připravuje závěrečnou zprávu.

„Dnes podle úkolu, který jsem dostal od komise, předkládám návrh závěrečné zprávy. Bude probíhat diskuze a budeme vyhodnocovat důkazy, které jsme obdrželi s tím, že třeba ještě dnes přišly další důkazy,“ uvedl ve čtvrtek Blažek.

Nelze tedy prý očekávat, že by ještě během čtvrtka komise ukončila svoji činnost. Blažek předeslal, že předpokládá ještě tři až čtyři sezení, kde se bude diskutovat, aby se pak sjednotilo hlasování na závěrečné zprávě.

Zpráva do dvaceti stran



Úvodní návrh, který ve čtvrtek Blažek komisi předložil, má deset až patnáct stran. Obsahují prý pouze argumenty a výklady a doplní se do nich ještě statistiky.

Výsledná zpráva by podle něj měla mít rozsah do dvaceti stran. Blažek řekl, že není důvod zprávu uměle rozšiřovat, důležité podle něj je, aby každá věta měla takový smysl, za který se komise může postavit.

„Připravil jsem takový návrh, který je podložený fakty. Očekávám, že budou některá radikální stanoviska zleva i zprava, že tam to či ono není nebo že se tam má něco doplnit,” dodal s tím, že případné doplňování bude záviset na výsledku hlasování.

Blažek nechtěl sdělit, co z jeho návrhu zprávy vyplývá. Upozornil jen na sdělení Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze z minulého týdne. V něm VSZ oznámilo, že odložilo trestní oznámení někdejšího šéfa olomoucké expozitury ÚOOZ Jiřího Komárka, protože nejsou důvody stíhání kohokoli za reorganizaci policie. Žalobci prý také vyhodnotili i závěrečnou Šlachtovu zprávu jako naprosto bezdůvodnou. Neobsahuje prý žádné důkazy.

Právě Šlachta a Komárek na protest proti reorganizaci od policie odešli. Tvrdili, že se jedná o likvidaci ÚOOZ. Naznačovali také, že sloučení obou útvarů inicioval policejní prezident Tuhý, protože se sám dopustil „brutálního” úniku informací v jedné kauze. Dokonce kvůli reorganizaci podali trestní oznámení. Žádné z jejich tvrzení se ovšem zatím nepotvrdilo.