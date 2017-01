Jestli ve středu ráno byla v Praze Libuši teplota na -17 stupních Celsia, ve čtvrtek to byl 1 stupeň.

Ve čtvrtek přes den by mělo převládat oblačno se sněžením, které může v nížinách přecházet ve srážky smíšené i dešťové. Na horách by tak mohlo připadnout dalších 20 centimetrů sněhu, v nížinách od 3 do 10 centimetrů. Na Moravě a ve Slezsku se může jednat i o mrznoucí srážky. Odpolední maxima se v Čechách budou šplhat na -1 až 3 stupně, na východě republiky půjde o teploty nejčastěji mezi 2 stupni a nulou. Přidá se i silný vítr, který bude vytvářet sněhové jazyky či závěje.

„V pátek bude převládat oblačno s občasnými přeháňkami, které budou četnější na horách,” uvedla Honsová. V nížinách bude foukat silný vítr o rychlosti až 90 kilometrů v hodině, v horských oblastech až 110 kilometrů v hodině. Na horách by tak mohlo připadnout dalších až 40 centimetrů sněhu.

Oblačno se sněžením či přeháňkami bude rovněž v sobotu. Ranní minima poklesnou na -4 až -8 stupňů, přes den bude rtuť šplhat na -3 až 1 stupeň.

Velmi podobně bude i v neděli, teploty však již budou znovu klesat a ráno se tak dostanou na -6 až -10 stupňů, přes den na -4 až 0.

Další ochlazení dorazí v příštím týdnu. V pondělí přes den by se měly teploty pohybovat mezi -6 a -2 stupni, v úterý již budou denní maxima mezi -10 a -6 stupni. Stále přitom bude převládat oblačné počasí s občasným sněžením.