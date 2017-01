„Jindřich Forejt vykonal obrovskou práci pro všechny tři prezidenty, a když jsem s ním byl ve Vatikánu, tak tam byl přijímán, jako hluboce věřící katolík, ale záleží na Vatikánu, jak se v případě velvyslance rozhodne,“ řekl prezident s tím, že mu jako přítel chybí.

Vyjádřil se také k pečeti, která byla po skandálu s videem šéfa hradního protokolu, umístěna na jeho kancelář. Podle něj je to běžná praxe, Forejt byl údajně nějakou dobu v nemocnici a částečně doma.

Jeden ze čtenářů serveru se Zemana zeptal, zda by adoptoval mluvčího Jiřího Ovčáčka, protože mu jde o výhru. „Kdyby mi byl sázející sympatický, a to bych ho musel znát, tak bych Jirku na jeden den adoptoval, a pak bych to zase zrušil. Ale protože ho neznám, adoptovat ho nebudu,“ odpověděl Zeman.

Model mu nevadí



Prezident rovněž odpovídal na otázky kauzy černošského modela v letáku Lidlu. „Pokud jde o Afroameričany, od filmu Hádej, kdo přijde na večeři u mě averze vůči černochům klesá. Až budou černoši páchat terorismus, tak mi budou vadit. Hlavní je však kultura, pokud by vyzývali k zabíjení, tak to bude jiné,“ konstatoval prezident.

Zároveň zdůraznil, že otázkou není, jestli bude v České republice teroristický útok, ale kdy se tak stane. Podle něj betonové zábrany, které nechaly úřady postavit na některých místech v ČR, by útoku nezabránily, protože nebyly ukotveny.

Zeman v pořadu připustil, že kdyby v Bílém domě byla Hilary Clintovoná nebo Barack Obama, poznání do USA by nedostal. S Trumpech ho prý pojí podobné názory.

„Prezidentem se stal člověk, který má podobné názory, aniž bychom je od sebe opisovali. Je to minimálně přátelské gesto. Nedmu se pýchou, mám přátelský vztah s čínským prezidentem i korektní vztah s ruským protějškem a rád budu mít dobrý vztah i s novým prezidentem USA,“ vysvětlila hlava státu.

Chartu by podepsal



Trump mu podle jeho slov řekl, že ČR je krásná země a že si přečetl jeho dopis. „Řekl, že jsem byl jediná hlava státu v Evropě, která ho před volbami podpořila,“ pochlubil se prezident.

V rámci výročí založení Charty 77 padla otázka, zda by prezident dokument podepsal. „Nepohyboval jsem se v těch kruzích, a tudíž nikdo nepřišel s nabídkou podepsání. Pokud by přišel, klidně bych ji podepsal. Charty si vážím a několik jejich členů jsem vyznamenal,“ uzavřel prezident republiky.