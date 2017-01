„V půlce řeky vylezeme z lodi do vody a plaveme ke břehu. Dnes jsme tam byli patnáct minut, při osmi stupních je to výživné. Už je to skoro ledové, velká spokojenost,” chválí si otužileckou tradici předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek.

Otužilci skočili do Vltavy v blízkosti pátého pilíře Karlova mostu, kde byl dle legendy svržen do vody svatý Jan Nepomucký. Trasa měří zhruba 200 metrů a na jejím konci pak plavce čeká odměna ve formě otužileckého převoznického punče a čočková polévka.

„Voda je krásná. Cítím, že už nic necítím,” směje se během plavání jeden z otužilců.

Každý z plavců dostal symbolickou panovnickou korunu a byl oceněn pamětním diplomem. Od ředitele Muzea Karlova mostu Zdeňka Bergmana, převozníka pražského, získali odvážlivci volné lodní lístky na plavbu v lodích společnosti Pražské Benátky.