„Stát musí využít všech zákonných možností, jak byty OKD vzít zpět do vlastních rukou. A převzít tak vše, co se v nich odehrává, pod důslednou kontrolu,” uvedli komunisté v tiskové zprávě.

Konkrétní postup by byl podle poslance a místopředsedy Ústředního výboru KSČM Jiřího Dolejše věcí debaty. Je přesvědčen, že by mělo jít o výkup. „Těch x-tisíc bytů má nějakou zůstatkovou hodnotu, takže stát by převzal garanci od majitele a logicky by se s ním musel narovnat,” řekl Dolejš.

Musí se najít veřejný zájem

Vyvlastnění by muselo být podle jeho slov ve veřejném zájmu. „Veřejný zájem musí být jasně formulovaný. Je to věcí dalšího jednání,“ odpověděl Dolejš na otázku, zda je jednou ze zvažovaných možností i vyvlastnění.

„Když je to dobrovolné, tedy že by se toho vlastník za nějakou cenu zřekl, tak to je jedna varianta. Druhou je výkup, ale ve veřejném zájmu. To by se musel najít konkrétní veřejný zájem, proto jsme to tam nespecifikovali,“ dodal s tím, že jim jde nyní především o to, aby stát vyjádřil vůli do toho vstoupit.