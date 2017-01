Královéhradecký kraj zasáhlo v noci sněžení a silný vítr tvoří na silnicích sněhové jazyky a závěje. Na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem se u Všestar vytvořila ledovka a auta na cestě uvízla v obou směrech. Problémy kvůli sněhovým jazykům mají řidiči i u Starého Místa na Jičínsku na cestě z Jičína do Poděbrad. Řidiči musejí být v celém kraji při jízdě velmi opatrní. Policie ráno vyjela k řadě nehod.

Na železniční trati mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku kvůli spadlému stromu vykolejil před 05:00 osobní vlak. Provoz na trati byl zastaven, náhradní autobusovou dopravu České dráhy ale nemohly nasadit kvůli nesjízdným silnicím. Ve vlaku jeli čtyři cestující, kterým se nic nestalo. "Na stanici Ostroměř cestující došli za doprovodu hasičů pěšky," řekla mluvčí krajských hasičů Martina Žahourková.

Také dopravu v Pardubickém kraji značně ztěžuje sněžení a silný vítr. Na některých místech se vytvářejí sněhové jazyky, jinde je na vozovkách vrstva rozbředlého nebo uježděného sněhu. Všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, i když některé menší jen v jednom jízdním pruhu, řekl provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal "Týká se to vyšších poloh na 500 metrů nad mořem v oblasti Poličky, Lanškrouna nebo Hlinska," uvedl Cvrkal.

Přívaly sněhu komplikují od rána dopravu v Libereckém kraji. Přes noc napadlo od pěti do 40 až 50 centimetrů sněhu. Nejvíc sněhu přibylo v Krkonoších. Stále sněží, navíc vane silný západní vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky. Veškerá technika je v terénu, silničáři přesto doporučují, aby ti, kdo nemusí, na silnice nevyjížděli. Na Semilsku, Jablonecku a Liberecku by neměly kamióny vyjíždět do vyšších poloh, řekl Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Pro kamiónovou dopravu jsou v Libereckém kraji uzavřeny tři silnice. Dopravu zejména na Českolipsku komplikují také popadané stromy.

Silnice v Karlovarském kraji jsou dnes po nočním sněžení pokryty rozbředlým sněhem. Ve vyšších polohách na nich zůstává i vrstva sněhu. Sjízdné jsou s velkou opatrností, upozorňují silničáři. Sněžit má i přes den.

Silnice v Plzeňském kraji jsou po nočním sněžení průjezdné. Stav komunikací zhoršuje silný vítr, zejména na návětrných úsecích, kde se tvoří sněhové jazyky. Problémy mají kamióny, hlavně na silnici I/26 z Plzně do Domažlic, nejvíce před přejezdem do Německa. Doprava nikde nestojí, žádné větší nehody nejsou hlášené, řidiči by ale měli být opatrní všude, řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička.

Na Vysočině připadl sníh a fouká vítr, na vozovkách se tvoří sněhové jazyky. V kopcích místy nemohou vyjet kamióny, nad ránem stály kupříkladu na I/38 u obce Kámen na Havlíčkobrodsku. Silničáři jezdí se všemi 119 sypači a s 90 traktory s radlicemi.

Ve Zlínském kraji pokryla silnice vrstva nového sněhu, na horách Vsetínska ho přes noc napadlo až 20 centimetrů. Vozovky první třídy pokrývá rozbředlý sníh nebo jsou mokré po chemickém ošetření. Cesty nižších tříd zakryl rozbředlý nebo ujetý sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. "Je normální zima, na kterou se poslední tři roky trochu zapomnělo," řekl jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka.

Na většině jihomoravských silnic leží vrstva nového sněhu, sjízdné jsou proto jen se zvýšenou opatrností. Jelikož aktuálně sněží s různou intenzitou v téměř celém kraji, varují silničáři před zhoršenou viditelností. Podle důležitosti nejprve odklízejí sníh na dálnicích a silnicích první třídy, vyplývá z informací na webu jihomoravských silničářů. Zcela uzavřená pro vozidla nad 12 tun je na Vyškovsku silnice druhé třídy z Podomí do Drnovic.

Také silnice v Olomouckém kraji pokryl nový sníh. Se sněhovou kaší nebo pokrývkou nového sněhu musejí počítat řidiči především na Šumpersku, rozbředlý sníh po chemickém ošetření však leží ve všech okresech kraje. V nejvyšších polohách Šumperska napadlo až deset centimetrů sněhu, na mnoha místech kraje stále sněží. Všechny silnice jsou ale sjízdné. Počasí komplikuje situaci na tahu z Mohelnice na Studenou Loučku, kde stojí uvízlé kamióny.