Na takovou částku by dosáhli rodiče s příjmem kolem 81 tisíc korun, pokud by se rozhodli pro zhruba jednoroční rodičovskou dovolenou.

Cílem návrhu je umožnit rodičům rychlejší návrat do práce. Dosud na nejvyšší měsíční částku ve výši 11 500 dosáhli lidé s výdělkem něco nad 16 430 korun a bylo ji možné pobírat po dobu 19 měsíců. Při čtyřletém rodičovském volnu je to 3800 korun měsíčně, při tříletém 7600 korun.

Lidé, kteří neplatili zdravotní pojištění, jako třeba studenti, nezaměstnaní či drobní živnostníci, si nyní nemohou výši příspěvku volit. Dosud nastupovali rovnou na čtyřletou rodičovskou. Podle návrhu by si však mohli vybrat i tříletou s vyšším čerpáním.

Loni čerpalo příspěvek přes 200 tisíc lidí



Loni pobíralo rodičovskou 200 788 osob. Částku 11 500 korun pobíralo 30 547 lidí. Nově by se rodičovská mohla rovnat 70 procentům vyměřovacího základu příjmu, tedy mateřské.

Matky či otcové s výdělkem 20 tisíc korun hrubého by tak mohli dostávat až 13 800. Pobírali by je do zhruba dvou let potomka. U výdělku 30 tisíc korun by rodičovská mohla činit 20 040 a trvala by 11 měsíců. Celkem i s mateřskou by tak matka či otec měli nastoupit zpět do práce, když by dítěti bylo 17 měsíců.

U platu 40 tisíc by rodičovská mohla činit 24 150 korun, stát by ji vyplácel devět měsíců. I s mateřskou by peníze plynuly do doby, než by dítěti byl rok a čtvrt.