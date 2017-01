SMS zprávu, že je něco v nepořádku, dostanou okamžitě i její příbuzní. Právě takové bezpečnostní přívěsky nebo náramky, které fungují na GPS bázi, se v Česku stávají hitem. Lidé je kupují čím dál víc, většinou pro staré a nemohoucí prarodiče. Jiní podobná zařízení zase dávají svým dětem: co kdyby se zatoulaly.

Výhodou je okamžitá lokalizace události na mapě bez složitého popisování.

To, že Česko zažívá boom těchto elektronických hlídačů, potvrdila Právu i Zuzana Hatašová ze společnosti Safety Guard, která se prodejem tzv. SOS přívěsků zabývá. „Před dvěma lety jsme začali s mobilní aplikací pro smartphony, která měla mnohem pomalejší rozjezd. Ale o SOS tlačítko je od začátku velký zájem, lidi ho vyhledávají,“ řekla Hatašová.

Je to logické: mnoho seniorů chytrý telefon nevlastní, manipulace s ním jim přijde příliš složitá. Proto jim potomci kupují raději přívěsek, který nad nimi bdí 24 hodin denně.

Už zachránil život



„SOS přívěsek skutečně kupují daleko víc děti rodičům než sami sobě,“ potvrdila Hatašová. Firma už zaznamenala případy, kdy jejich produkt skutečně zachránil důchodkyni život.

„Měli jsme tu případ seniorky, která doma upadla na schodech, zlomila si nohu v krčku, a v nejbližším okolí nebyl nikdo, kdo by jí pomohl,“ uvedla Hatašová. „Pomocí SOS tlačítka se přes naše monitorovací centrum okamžitě spojila s operátorem, který jí zavolal sanitku,“ popsala situaci.

„Syn té paní dostal SMS zprávu na mobil, hned za ní přijel a na sanitku čekali společně. Všechno dobře dopadlo díky včasnému zásahu a přivolání pomoci,“ pokračovala Hatašová.

Senzor zaznamená i pád



Podle ní ale tohoto pomocníka zdaleka nevyužívají jen ti nejstarší. „Máme klienty většinou nad 55 let. Může jít například o lidi po operaci, kteří nejsou úplně pohybliví, a proto jim příbuzní tlačítko pořídí. Jedná se o užitečnou pomůcku také pro lidi s epileptickými záchvaty,“ uvedla Hatašová.

Lidé do kontaktů většinou uvádějí své sousedy, kteří mají klíče od bytu, aby mohli v případě úrazu či záchvatu zakročit co nejdřív. SOS tlačítko navíc obsahuje i citlivý senzor, který zaznamená pád osoby. „V případě planého poplachu má ale člověk čas jej zrušit,“ doplnila Hatašová. Tísňové tlačítko se dá pořídit do dvou tisíc korun, platí se ale měsíční paušál čtyři sta korun.

Podobných produktů, které zjednodušují nemohoucím lidem život, je na trhu víc. „Babičce, která leží a nemůže chodit, jsme nedávno koupili přívěsek, který zmáčkne, když potřebuje v noci odnést na záchod. Tátovi (jejímu synovi), který bydlí vedle, přijde SMS zpráva,“ řekla Právu Karolína K.

Hlídá spolehlivě i malé děti

Elektronická hlídací zařízení lidé nekupují jen svým starým rodičům, ale také dětem. Pro ty vedle mobilních aplikací existují také tísňová tlačítka se silikonovým páskem, zařízení připomíná hodinky. „Rodiče to kupují menším dětem, které ještě nemají mobil. Pro větší děti nad čtrnáct let doporučujeme spíš aplikaci,“ řekla Hatašová. Zařízení by dítěti mělo pomoci v případě ztracení nebo třeba přepadení.

„Synovi jsem letos koupil tenhle lokátor k Vánocům. Vypadá to jako hodinky, ale funguje to tak trochu jako vězeňský náramek. Víme, kde dítě je, dokonce nám signalizuje i to, že si to sundal,“ řekl Právu Jaroslav Č., jehož syn zatím naštěstí tenhle dárek využít nepotřeboval