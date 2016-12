„Program oslavy Silvestra na Staroměstském náměstí začne v 17.00 hodin a ukončen by měl být po půlnoci. S ohledem na bezpečnost návštěvníků budou pro automobilový provoz uzavřeny příjezdové komunikace,“ uvedl Magistrát. Uzavírka se týká ulic Pařížská a Jáchymova, a to od 20.00 do 3.00.

Podobně bude provoz omezen na dalším místě oslav, a to na Václavském náměstí. Právě kvůli velkému množství turistů a Pražanů, kteří budou chtít rok zakončit na druhém největším náměstí v Praze, bude pro řidiče uzavřeno. Vjezd bude zakázán i z okolních ulic, tedy do Jindřišské, Vodičkovy, Štěpánské a Ve Smečkách od 16.00 do 8.00 následujícího dne. Z Wilsonovy pak od 12.00 do 10.00.

„Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy se oslavy soustřeďují kolem půlnoci i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23.30 hodin do 1.30 hodin uzavřena komunikace Křižovnická–Smetanovo nábřeží v úseku Platnéřská–Karoliny Světlé,“ sdělil Magistrát. Na Malé Straně pak řidiči nedostanou do ulic Mostecká a Josefská.

Na Staroměstském i Václavském náměstí budou připraveni také hasiči se zásahovými vozidly a sanitky. Na Václavském náměstí navíc bude v pohotovosti i záchranářský kamion GOLEM. Ve městě budou dohlížet na pořádek také stovky policistů a strážníků, ačkoli pražská policie nemá žádné informace o konkrétním bezpečnostním riziku. V pohotovosti budou i policisté poříčního oddílu nebo pyrotechnici se speciálně vycvičenými psy.

Naopak konec roku bude příznivější pro cestující městskou hromadnou dopravou. Provoz metra bude prodloužen až do 2.30 ráno, a to s desetiminutovými intervaly.

Novoroční ohňostroj uzavře pro řidiče mosty a jejich okolí



Na uvítání nového roku chystá magistrát jako každý rok 1. ledna ohňostroj. Začne v 18.00 a budou kvůli němu uzavřeny od 16.00 do 18.30 následující komunikace:

Dvořákovo nábřeží od Revoluční až po náměstí Jana Palacha, na opačné straně řeky pak nábřeží Edvarda Beneše od Klárova až po Štefánikův most, Pařížská ulice a ulice 17. listopadu od náměstí Jana Palacha až do Pařížské. Řidiči se také nedostanou na most Legií, Mánesův most, Čechův most a Štefánikův most.

Kvůli ohňostroji také nebudou jezdit v 17.30 tramvaje od Národního divadla až k Právnické fakultě. Dále pak bude omezen provoz na Čechově a Mánesově mostu. Na Štefánikově mostu a na mostu Legii bude řídit provoz tramvají policie, pracovníci pražského magistrátu tedy cestujícím doporučují, aby raději využili metro.

„Městská policie bude zajišťovat prostor u metronomu na Letné, odkud bude ohňostroj odpálen, a to jak v době příprav (od dopoledních hodin 31. 12.), tak i v jeho průběhu a poté až do dopoledních hodin 2. ledna,“ uvedl magistrát.