„Katolická církev v Česku během posledních let eviduje konstantní nárůst počtu křtů dětí,“ říká mluvčí České biskupské konference František Jemelka s tím, že křest je pro věřící velmi důležitý akt, kdy je dítě přijato do církve. Většinou je to během prvního roku života dítěte.

„Na křest potomka se připravují rodiče a kmotři zpravidla po dobu několika týdnů. Předpokladem je víra rodičů i kmotrů a zároveň to, že dítě bude v této víře vychováváno,“ dodává Jemelka. Ačkoli křest má jasně dané podmínky, záleží na posouzení a rozhodnutí faráře, do jaké míry je bude dodržovat. Do kostela se tak dostanou i rodiny vírou zcela nezasažené.

Křty dětí Rok 2013 2014 2015 Celkem 19 641 19 891 20 155 Dospělí (lidé nad 14 let) Rok 2013 2014 2015 Celkem 1207 1298 1334 Zdroj: Česká biskupská konference

Jedni to berou jako šanci odlišit se od ostatních, jiní jako možnost sejít se s rodinou, někteří chtějí vyjít vstříc prarodičům. „Já nejsem věřící, ale manželovi rodiče ano, takže jsme nechali našeho syna pokřtít. Nic zásadního to pro mě neznamenalo, brala jsem to jako příjemné setkání s rodinou,“ vysvětluje svůj důvod Hanka z Prahy, která absolvovala nedávno obřad s téměř ročním synem Martinem.

Zcela jinak ale ke křtu přistupuje třiatřicetiletá Jana z Brna. Ona, manžel i zbytek rodiny jsou silně věřící. Letos v létě nechala pokřtít půlročního Jakuba. Přípravy byly veliké včetně naplánování slavnostního oběda pro asi patnáct lidí.

Přestože za křtiny utratili několik tisíc, jiné přivítání do života svého potomka si neumí představit. „Děti chceme vychovávat ve víře a křest je první a nejdůležitější krok na této cestě,“ podotýká maminka.