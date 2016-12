Na přelomu roku bude převládat inverzní charakter počasí s ranními teplotami mezi -1 a -6 stupni. Přes den se dočkáme hodnot mezi -2 a 4 stupni.

Výrazně ochlazovat se začne hned po Novém roce, tvrdí meteorologové. „Podle výhledu počasí se od 3. ledna začne postupně ochlazovat. Do střední Evropy začne proudit studený vzduch od severovýchodu až východu a zároveň začne přibývat srážek, které budou i v nížinách sněhové,” popsala Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Denní srážkové úhrny by se na horách měly pohybovat až kolem 10 centimetrů, v nižších polohách kolem pěti centimetrů.

Ráno by již měly teploty klesat k -8 stupňům Celsia, přes den by se měly pohybovat od -3 do +1 stupně.

„Další výrazný pokles teplot nás podle posledních výsledků modelů čeká od 9. ledna. Oblačnosti i srážek bude ubývat, ale teplota půjde strmě dolů, přičemž jedna z možných variant dává v ranních minimech teploty i v nížinách pod -15 stupňů, v odpoledních maximech teploty kolem -10 stupňů,” uvedla Honsová s tím, že úspěšnost předpovědi se pohybuje kolem 70 procent. Vývoj bude pochopitelně dále upřesňován.