Příkladem je i Soňa. Té bylo letos dvacet let a poslední dva roky splácí dluh šedesát tisíc korun. Jako malá totiž čtyřikrát jela načerno a její rodiče nebyli v dobré finanční situaci, aby mohli pokuty zaplatit. Navíc se často stěhovali, takže některé upomínky za nezaplacenou pokutu jim ani nepřišly. Ačkoli se nyní snaží všechno uhradit, je to pro ni demotivující.

„Měla jsem čtyři pokuty, když mi bylo asi třináct let. Za celou tu dobu mi nepřišlo nějaké vyrozumění, že mám zaplatit,“ sdělila Novinkám Soňa. „Dozvěděla jsem se, že dlužím tolik, když mi přišli dva cizí chlapi do bytu. Byli to exekutoři,“ dodala.

Dluhy začala splácet ještě v době, kdy byla na škole, z peněz, které získala na povinné praxi. Později z výplaty z práce. Soňa dodala, že do roka snad své závazky splatí. Velkou část už totiž uhradila.

Podobných případů jsou přitom podle Dvořákové víc. „Jedná se o desítky až stovky dětí, které mají dluhy, ale ještě nejsou v exekuci. Další desítky až stovky dětí mají exekuce,“ řekla Novinkám. Někteří navíc dluží i v řádech stovek tisíc korun.

Prohřešek se vrátí jako bumerang



V Plzni stojí nepřestupní jízdenka pro děti ve věku 6 až 15 let devět korun. Za přestupní na hodinu se platí o korunu více. V případě, že člověk mladší 15 let jede bez jízdenky a chytí ho revizor, tak může na místě uhradit pokutu dvě stě korun a celá věc je smazaná. Pokud jí zaplatí do třech týdnů, tak se jedná už o sankci ve výši tří set korun.

Někdy se ovšem může stát, že dítě rodičům o pokutě neřekne, nebo se třeba jeho rodiče rozvádí, a pak se na banalitu v podobě jízdy načerno zapomene. Některé rodiny také nejsou v dobré finanční situaci a pár set korun pro ně představuje příliš vysokou částku.

Dítěti se prohřešek vrátí jako bumerang o pár let později, když si začne vydělávat a účet mu obstaví exekutor.

Ideální by tedy podle Dvořákové bylo, kdyby PMDP odpustilo jízdné dětem do 15 let. Stejné opatření již přijal Dopravní podnik Praha, kde mohou lidé mladší 15 let jezdit zdarma.

Až osmina černých pasažérů je mladší 18 let



Podle statistik PMDP tvoří černí pasažéři ve věku do 15 let zhruba čtyři až pět procent zachycených. Dalších šest až osm procent je mladších 18 let.

„Dlužnou částku vymáháme po dlužnících, samozřejmě v zastoupení zákonného zástupce. V současné době nám legislativa neumožňuje jinou možnost,“ sdělila Novinkám mluvčí PMDP Fránová.

„Pokuty dlužníků do věku 15 let jsou citlivou záležitostí, a proto tyto případy pohledávek z přepravní kontroly neřešíme plošně, ale přísně individuálně, s jedinečným přístupem,“ dodala. S tím ovšem nesouhlasí Dvořáková. Ze své praxe ví o několika případech, kdy se lidé pokusili o individuální řešení.

„Máme klientku, která to ve svých 14 nebo 15 letech chtěla řešit, protože měla stotisícový dluh. Chodila na brigády a měla nějaké prostředky, tak se rozhodla, že to od 15 let začne splácet, ale nebyla schopná dát více než 200 korun měsíčně, protože její matka byla samoživitelka. Také měla mladší sourozence a tou brigádou přispívala do rodinného rozpočtu,“ řekla Dvořáková.

Dívka tedy napsala dopis dopravnímu podniku, kde žádala o zohlednění své sociální situace, PMDP její žádost zamítl.