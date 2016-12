Babiš by do nových budov chtěl nejdříve sestěhovat zaměstnance ministerstva financí a podřízených institucí. „Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 tisíc lidí. Mohlo by tam sedět nejen všech 6715 úředníků ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ uvedl Babiš Právu.

Podle něj nyní lidé z jeho ministerstva a z podřízených organizací sedí ve 38 budovách na víc než 201 tisících metrech čtverečních, z toho kancelářských prostor je 76 tisíc metrů.

„Sestěhování by dávalo smysl i proto, že bychom mohli využít spousty synergií – úřady by byly pohromadě, komunikace a logistika by byly účinnější, ušetřili bychom na energiích a na úklidu, ostraze a v řadě dalších oblastí,“ řekl Babiš.

Až šest miliard

Podle ministra by čtvrť byla pohodlnější nejen pro zaměstnance, ale i návštěvníky, kteří by nemuseli obíhat řadu různých úřadů na různých adresách po hlavním městě, ale dopravili by se k nim metrem. Výhodné by to prý bylo i pro ministry. „V Paříži mají také jeden věžák, ve kterém sídlí několik resortů,“ poznamenal.

Podle Babiše předběžné odhady ukazují, že by nová čtvrť vyšla zhruba na šest miliard korun. Financovat by to podle něho bylo možné prodejem současných objektů resortu financí, které většinou sídlí na lukrativních místech v centru Prahy.

Hlavní sídlo má Babišův úřad na Malé Straně, kousek od Sněmovny a Senátu. „Praha je velice atraktivní místo a bude ještě atraktivnější. Budovy ministerstva by bylo možné prodat za velmi slušnou cenu, protože lze předpokládat, že by se z domů umístěných v centru staly byty nebo kancelářské prostory,“ dodal Babiš.