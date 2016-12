Podle mluvčího policie Zdeňka Chalupy byla tentokrát dálnice uzavřena jen krátce. Nehoda se obešla bez zranění.

Při ranní nehodě utrpěli dva lidé středně těžké poranění. "Po ošetření na místě byli zranění převezeni do motolské nemocnice," uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Dalších pět lidí utrpělo lehčí zranění. "Ti byli po ošetření na místě převezeni do nemocnice do Benešova k dalším vyšetřením," dodala mluvčí. Další blíže nespecifikovaný počet osob byl podle ní ošetřen a ponechán na místě nehody.

Před místem nehody se vytvořila zhruba sedmikilometrová kolona, která sahá až na 44. kilometr. "Žádáme řidiče, aby dálnici opustili už na dřívějších exitech, jako je exit 41 na Šternov," řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Na dálnici boural také autobus.

FOTO: Mato Holan, Doprava on-line

Chemický posyp, kterým byla dálnice ošetřena, totiž smyl ranní déšť a následná ledovka se stala příčinou hromadné nehody.

Další problémy jsou na D1 u Vlašimi.

FOTO: Mato Holan, Doprava on-line

Uzavřená je silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda u Jaroměře, policie odklání dopravu přes obec Černožice. Neprůjezdná je podle Zelené vlny Radiožurnálu i silnice z Poděbrad do Jičína.

FOTO: Mato Holan, Doprava on-line

Ledovka se ráno tvořila také na pražské Jižní spojce, auta bourala například na Lanovém mostě, namrzlé vozovky jsou i v jiných částech hlavního města.

Komplikace i během dne



Uzavřené jsou některé silnice například na Nymbursku, nebezpečně kluzké komunikace jsou také v okolí Mladé Boleslavi, Rakovníka, Jičína, na Orlickoústecku.

Ledovka zastavila provoz na některých silnicích Vysočiny, hlavně na Pelhřimovsku. Od 7.00 bylo nahlášeno několik dopravních nehod, většinou bez zranění.

Situace se může zkomplikovat během dne, kdy hodně lidí vyjede za posledními vánočními nákupy či k příbuzným. Výstraha meteorologů před silnou námrazou a ledovkou trvá do pátečních 13.00.